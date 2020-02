Gute Stimmung bei gelungener Premiere

„Zuhause ist da, wo deine Freunde sind.“ Das Lied schallt durch die Heddesheimer Nordbadenhalle und beschreibt recht gut den ersten Gardeball der Hellesema Grumbe: Die Halle ist für einen Tag zum Zuhause für viele Freunde geworden, die dort die besten Tänzer ermitteln. „Wir haben einfach alle Freunde eingeladen“, sagt Jessica Mayer, „die kommen aus der ganzen Region.“ Die Gardeministerin der Grumbe ist glücklich, dass es endlich einen Gardeball in Heddesheim gibt. Und erst recht, dass er so gut läuft.

Vor zwei Jahren hatten sie schon einmal einen Gardeball durchführen wollen, damals war er im Bürgerhaus geplant. Doch stand als Termin nur der Totensonntag zur Verfügung. „Das war nicht so günstig, das haben wir dann sein lassen.“ Dieses Jahr sah es bei der Planung gleich doppelt besser aus: Der Termin liegt günstig mitten in der Fasnachtskampagne, und als Veranstaltungsort steht die größere Nordbadenhalle zur Verfügung, wie Mayer stolz erzählt: „Wir brauchen den Platz, zum Schminken, Umziehen, Vorbereiten und zum Eintanzen. Und für die ganzen Leute.“ Denn die Premiere wird gleich zum Erfolg, knapp 800 Leute haben ihr Kommen zugesagt, 400 Tänzer wollen ihr Können zeigen und die Besten sein: Tänzer zwischen drei und 35 Jahren.

Viel Nachwuchs dabei

Gekommen sind letztlich nicht ganz so viele, krankheitsbedingt gab es kurzfristige Absagen. Auch die Prinzen-Garde des Carneval Club Grün-Weiß aus Oftersheim ist dezimiert, so dass selbst die Trainerin Lilli Madelaine mittanzen muss. Und dann passiert ihnen während der Aufführung ein Malheur, als Theresa Gäbert ihren Frack nur halb anziehen kann und eingeschränkt weitertanzen muss: „Der Ärmel hat sich verheddert“, sagt sie nach der Aufführung: „Schade, in Friedrichsfeld sind wir dieses Jahr schon zweiter geworden, heute lief es nicht so gut.“

Kostüme, Umsetzung, Ausdruck, Vielfalt, Schwierigkeit, Kreativität, Ausführung, Choreographie – auf all das achtet Ernst Voigt. Er ist einer der Juroren beim Gardeball und kennt sich als Deutscher-, Europa- und Weltmeister im Tanz gut aus. „So viel Nachwuchs“, freut sich Voigt, „ich hatte Tränen in den Augen bei den Kleinen. Was die heute schon können, die kommen ganz schnell an die Leistung der Großen ran.“

„Die Idee vom eigenen Gardeball stammt von unserer Garde“, berichtet Jessica Mayer – doch ausgerechnet die Grumbe dürfen nicht auftreten: „Sonst hätten wir keine Helfer gehabt.“ Alle müssen anpacken, beim Aufbau, beim Kuchenbacken, bei der Organisation. Unterstützung bekommen sie dabei noch von der Pilwe und vom Sängerbund. Grumbe-Präsident Kevin Schober und Prinzessin Sybille I. moderieren den Gardeball. Auch die zweite Vorsitzende Ilkay Gramlich ist zufrieden: „Der Ball wurde gut angenommen, auch wenn es viel Arbeit ist, aber ich denke, in zwei Jahren machen wir wieder einen.“

„Der Gardeball ist Spaß und Leistung“, wie Mayer das Event zusammenfasst, „es ist ein schöner Tag.“ In der Halle herrscht eine ausgelassene Stimmung. Wer nicht gerade auf der Bühne tanzt, der tanzt eben nebendran. Und als Schober während der Auszählung der Ergebnisse die Bühne zum Freestyle freigibt, sind sofort alle Tänzer wieder auf der Bühne. Es herrscht Party pur.

Dann aber wird es spannend, als Sybille I. die Sieger bekannt gibt. Ohrenbetäubender Jubel bricht aus, wenn die Tänzer ihre Urkunden, Medaillen und Pokale überreicht bekommen.

Nur bei der Oftersheimer Prinzen-Garde ist die Stimmung nach der Jacken-Panne noch etwas gedrückt. Die Luxe aus Altlußheim werden Dritter, und da kommt plötzlich Euphorie bei den Oftersheimern auf. Und als die Schlabbdewel aus Edingen-Neckarhausen zweiter werden, liegen sich die Oftersheimer jubelnd in den Armen: „Mega! So schön dass wir gewonnen haben“, freut sich die Tänzerin Lisa Will. Als „emotional“ beschreibt die Trainerin den schönen Augenblick, „die harte Arbeit hat sich gelohnt.“ Und auch die mit angereiste erste Vorsitzende Monika Michaelis ist gerührt: „Ich bin glücklich und freu mich so sehr für unsere Mädels.“

