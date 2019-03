Halbtags oder ganztags: Erstklässler haben jetzt die Wahl

14 weitere Grundschulen in Baden-Württemberg starten nach Angaben des Kultusministeriums im kommenden Schuljahr 2019/2020 mit einem Ganztagskonzept. Eine davon ist die Heddesheimer Hans-Thoma-Grundschule. Auch ihren Antrag hat das Stuttgarter Ministerium kürzlich bewilligt. Jetzt ist es am Gemeinderat, das erarbeitete Betreuungskonzept zu beschließen.

Dazu liegt den Räten am Donnerstag, 28. März, auch die Benutzungs- und Gebührensatzung für die ergänzenden kommunalen Betreuungsangebote zur Abstimmung auf dem Tisch. Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr.

Entschieden hat sich die Heddesheimer Grundschule – wie fast alle im Land – für eine Wahlform. Das Ganztagsangebot, das sukzessive mit dem Start der neuen ersten Klassen eingeführt wird, ist also nicht verpflichtend. Für die Zweit- bis Viertklässler bleibt es beim bisherigen Halbtagsschulmodell mit der Möglichkeit von Kernzeit- (bis 14 Uhr) und Nachmittagsbetreuung, informiert die Verwaltung in den Unterlagen zur Gemeinderatssitzung.

Der Rahmenplan für Halbtagsschüler der neuen ersten Klassen sieht Unterricht von 8 bis 12.20 Uhr vor. Am Morgen von 7 bis 8 Uhr bietet die Gemeinde eine Betreuung an. Darüber hinaus sind für die Halbtagsschüler keine weiteren Betreuungsangebote geplant.

Kostenpflichtiges Mittagessen

Dafür soll es das Ganztagsangebot geben: mit Mittagessen und Betreuung zwischen 12.20 und 13.20 Uhr, anschließenden schulischen Angeboten (Arbeitsgemeinschaften, Lern- und Übezeit) bis 15 Uhr sowie der Möglichkeit, die Kinder danach noch bis 17 Uhr wiederum von kommunaler Seite betreuen zu lassen. Lediglich am Freitag enden die schulischen Angebote um 12.20 Uhr, dann greift direkt im Anschluss die kommunale Betreuung bis 17 Uhr.

Für Ganztagsschüler ist ein kostenpflichtiges Mittagessen nach dem Buffet-System „Cook an Freeze“ geplant: Tiefgekühlt angeliefertes Essen wird also von Beschäftigten der Gemeinde vor Ort erhitzt. Hierfür sollen zwei Mensakräfte eingestellt werden, von denen eine die Gesamtsteuerung der beiden Mensen in der Karl-Drais- und Hans-Thoma-Schule übernehmen soll. Ein Lieferant für das Essen steht noch nicht fest, die Gebühr dementsprechend ebenso wenig. Die Gemeinde übernimmt als freiwillige Leistung die Aufsicht in der Mittagspause und erhält dafür einen Zuschuss vom Land.

Stimmt der Gemeinderat zu, werden für die kommunale Betreuung außerhalb der Unterrichts-/AG- und Lernzeiten folgende Gebühren pro Monat erhoben: morgens, 7 bis 8 Uhr, 25 Euro; 15 bis 17 Uhr montags bis donnerstags, 50 Euro; 12.20 bis 17 Uhr freitags, 30 Euro. Abgerechnet werden jeweils nur elf Monate. Familien, die alle drei Bausteine in Anspruch nehmen, zahlen erst ab 4500 Euro Bruttoeinkommen den vollen Betrag von 105 Euro monatlich (bis 3000 Euro Einkommen: 60 Euro, bis 4500 Euro: 90 Euro). Bei mehreren Kindern reduziert sich das anrechenbare Einkommen bzw. die Gebühr.

Wie viele Schüler das Angebot in Anspruch nehmen möchten, entscheidet sich am Tag nach der Sitzung: Am Freitag, 29. März, ist der Termin für die Schulanmeldungen. Die Verwaltung hat den betroffenen Eltern dazu die Formulare bereits im Entwurf zugesendet, heißt es in den Unterlagen zur Sitzung.

