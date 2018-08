Hallenbad öffnet, Badesee schließt

Das Hallenbad in Heddesheim wird nach zweimonatiger Sommerpause ab Montag, 3. September, ab 14 Uhr wieder geöffnet. Das teilt die Gemeinde Heddesheim mit. Dagegen geht die Freibadsaison allmählich zu Ende. Der Badesee, der in diesem Sommer schon von mehr als 300 000 Gästen besucht worden ist, bleibt ab Montag, 10. September, geschlossen. Die Gemeinde bittet die Inhaber von Schließfächern, die Schlüssel rechtzeitig an den Schwimmmeister zurückzugeben und die Fächer zu räumen. Schlauchboote und Liegestühle, die sich noch im Freibad befinden, sollten abgeholt werden. Ab Montag, 3. September, schließt der Badesse in der Regel um 19.30 Uhr. Kassenschluss ist dann bereits um 19 Uhr. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018