Hallenbadsanierung wird teurer

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Gemeinde Heddesheim? Wie stellt sich die Haushaltslage – soweit jetzt abschätzbar – dar? Was ist mit den Gebühren, etwa für die Benutzung der Kinderbetreuung? Um Fragen wie diese wird es bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Heddesheimer Gemeinderats gehen. Das Gremium kommt am Donnerstag, 28. Mai, ab 17 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses zusammen – also mit gebührendem Abstand.

Bürgermeister Michael Kessler will bei dieser Gelegenheit ausführlich auf die Corona-Krise und die Situation der Gemeinde eingehen und darlegen, wie die Verwaltung damit umgeht. Zu den finanziellen Fragen gehören auch Entscheidungen zur Aussetzung von verschiedenen Benutzungsgebühren. Näheres geht aus den Sitzungsunterlagen noch nicht hervor. „Um auf Grund der dynamischen Lage aktuell berichten zu können, werden die Informationen und Beschlussvorschläge zur Sitzung im Rahmen einer Tischvorlage bereitgestellt“, schreibt die Verwaltung.

Eine halbe Million Euro mehr

Die Gemeinderäte können in der Sitzung aber gleichwohl etliche Weichen für die Zukunft stellen, darunter gleich im ersten Tagesordnungspunkt für die weitere Sanierung des Hallenbads. Nachdem im vergangenen Herbst bereits die ersten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für den Umbau von Umkleiden und Saunabereich vorgestellt wurden, geht es jetzt um einen konkreten Planentwurf. Und ums Geld.

Denn die zuletzt noch auf 2,1 Millionen Euro geschätzte Sanierung dürfte teurer werden. Gegenüber der Studie haben sich nach genauerer Planung die Kosten auf 2,4 Millionen Euro erhöht. Als Grund nennt das Rathaus die Tatsache, dass der Umfang und die Ausführung erst jetzt näher bekannt seien. Zudem sei zu erwarten, dass die technische Infrastruktur noch stärker angepasst werden müsse. Allein für die notwendige Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung im Keller – die in den nächsten Jahren ohnehin hätte erfolgen müssen – seien rund 100 000 Euro zusätzlich zu veranschlagen. Zusammen mit einem Puffer von 200 000 Euro für eventuelle Preissteigerungen infolge von Corona rechnet die Gemeinde nun mit Gesamtkosten von rund 2,6 Millionen Euro für die Sanierung von Umkleiden und Saunabereich. Die Abbrucharbeiten sollen noch in der Sitzung vergeben werden.

Auftragsvergaben stehen etliche auf der Tagesordnung. Eine betrifft die Beladung des neuen Feuerwehrfahrzeugs LF10, für die ein Angebot von 90 000 Euro vorliegt. Den Auftrag für Fahrgestell und Aufbau hatte der Gemeinderat bereits vergangenes Jahr vergeben (325 000 Euro). Auch den Aufträgen für das neue Blockheizkraftwerk an der Hans-Thoma-Grundschule und die Fenster- und Sanitärarbeiten im dortigen Riegelbau können die Räte am Donnerstag grünes Licht erteilen.

Es wird eine „teure“ Sitzung – so viel steht fest. Denn auch das Defizit der Kinderkrippe Postillion an der Nordbadenhalle ist 2019 höher ausgefallen als erwartet und soll, wie in den vergangenen Jahren, ausgeglichen werden. In den Jahren 2015 bis 2018 zahlte die Gemeinde dafür jeweils etwa 30 000 Euro oder etwas weniger. Im Haushalt 2020 sind entsprechend 25 000 Euro eingeplant. 2019 belief sich das Defizit allerdings auf knapp 40 000 Euro. Grund sei die geringere Auslastung der Einrichtung. Im laufenden Jahr sei diese zwar wieder gestiegen – allerdings ist die Krippe, von der Notbetreuung abgesehen, seit Mitte März geschlossen. 2020 dürfte also ein noch höheres Defizit auflaufen.

Vergabe der Grundstücke

Ein Tagesordnungspunkt verschafft gleichwohl Einnahmen: die Vergabe der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Gebiet „Mitten im Feld II“. Wie bereits berichtet, hatten sich auf die 22 Bauplätze 116 Interessenten beworben, 96 konnten nach Punkten bewertet werden. Den ersten elf mit den meisten Punkten seien bereits Grundstücke angeboten worden. Über die Vergabe der restlichen elf Bauplätze entschied das Los. Die ersten Verkaufsbeschlüsse sollen in nicht-öffentlicher Sitzung fallen.

