Halloween wie Kelten

Wie schon 2019 lädt der Heddesheimer Entspannungscoach Mario Münzer am Halloween-Abend, Samstag, 31. Oktober, zum „Samain-Fest der Ahnen“ in den Hof der Bismarckstraße 1 in Heddesheim ein. Die Besucher können dabei den Abend nach keltischem Brauch erleben. Neben dem traditionellen Feuerritual, bei dem das Samhain-Feuer feierlich entzündet wird und verschiedene Kräuter und Harze verbrannt werden, verspricht Veranstalter Münzer Mitmachaktionen, wie das „Apfelorakel“ oder das Haselnussrösten. Außerdem erfahren die Gäste Interessantes über die Herkunft von Halloween sowie die Sagen und Legenden der alten Kelten.

Um die Einhaltung der „Corona-Verordnung“ zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 40 Gäste begrenzt und ein entsprechendes Hygienekonzept vorbereitet. Für alle, die an der Veranstaltung nicht vor Ort teilnehmen können oder möchten, wird das Feuerritual auch per Live-Video übertragen. Infos und Tickets (6,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenlos), gibt es im Internet. red

Info: Infos und Tickets: www.akasha-phoenix.de

