Haus Am Seeweg: Alle Tests negativ

Das Heddesheimer „Haus am Seeweg“ hat am Montag das Ergebnis der Flächentestung auf das Coronavirus durch das Landesgesundheitsamt mitgeteilt: Nach Auskunft von Hausdirektor Steve Kühny sind 69 von insgesamt 73 Heimbewohnern erfreulicherweise negativ. Dies entspreche fast 95 Prozent. Das Ergebnis sei als valide, also aussagekräftig, anzusehen.

Angehörige eines Bewohners hätten den Test jedoch abgelehnt. Drei weitere Bewohner hätten plötzlich eine Abwehrhaltung gezeigt, so dass die Testung bei ihnen „natürlich abgebrochen“ wurde, so Kühny. Alle Mitarbeitenden, die bei Hausärzten getestet worden seien, seien virusfrei. Es sei allerdings falsch, wenn man nun zusätzliche Lockerungen zulassen würde, findet Hausdirektor Kühny. pj

