Heddesheim: Haus und Garten von Ulrich Heiß strahlen weihnachtlich

Die Krippe im Garten an der Kirchbaumstraße mit den fast lebensgroßen Figuren kennen viele Heddesheimer bereits seit Jahren. Daneben hat Ulrich „Uli“ Heiß an seinem Haus auch zum Advent ein Fenster geöffnet, aus dem weihnachtlicher Glanz erstrahlt. In den Abendstunden leuchtet hier eine phantasievolle Szenerie und lockt Besucher an. „Fast alles Gebäude, die es in der Welt tatsächlich gibt“, erläutert uns Heiß, was er da im Vorfeld alles neu aufgebaut hat, um den Menschen im Advent eine Freude zu machen.

„Es ist mittlerweile mein Hobby“, erklärt der 65-jährige Heddesheimer. Staunend stehen seine Nichte Mandy Dickes und ihr knapp zwei Jahre alter Sohn Julian vor der winterlichen Wunderwelt. Die Schlittschuhläufer auf der kleinen Eisbahn gefallen dem Jungen besonders gut. „Und die Pferde auf dem Karussell“, zeigt der Junge begeistert in die rechte Ecke des Schaukastens. „Habe ich zusammen mit dem Riesenrad aus den USA“, berichtet Heiß.

Zusammengekauft, geschenkt bekommen oder anderweitig organisiert hat er die vielen kleinen Sehenswürdigkeiten, aus denen in der Dunkelheit die Lichter leuchten. Die Frauenkirchen aus Dresden und München sind auszumachen, das markante Tor zur alten Brücke in Heidelberg, der Kölner Dom, das Rathaus in Michelstadt, die größte Kuckucksuhr der Welt aus dem Schwarzwald - der Betrachter kann hier auf Entdeckungsreise gehen.

„Die Burg Eltz hab ich von meiner Frau Monika geschenkt bekommen“, erzählt er - und seine letzte Anschaffung sei das große Berghotel gewesen, das jetzt links oben über der Landschaft thront, über die eine Seilbahn schwebt, die Heiß ganz zu Anfang seiner Passion einem Spielwarenhändler nach langen Verhandlungen in Oberammergau abgekauft hat. „Du machst Kinder, aber auch Erwachsene glücklich“, sagt Günter Kronauer, der mit seiner Frau vom Hirschplatz herübergekommen ist, um sich die Adventsbeleuchtung anzuschauen.

5000 LED-Lampen

Denn nicht nur Krippe und Schaukasten leuchten, auch der Weihnachtsmann auf dem Dach mit Schlitten und Skiern sorgt für Stimmung. Und aus dem Wintergarten strahlt ein Weihnachtsbaum. „Mit 5000 LED-Lampen“, betont Ulrich Heiß stolz. Er freut sich, dass sich auch einige Nachbarn mit leuchtendem Adventsschmuck präsentieren. Bis zum 6. Januar sollen Haus und Garten in hellem Lichterglanz erstrahlen. Und was macht die Stromrechnung? „Das Geld wird abgebucht“, sagt Heiß. Er lässt sich in seiner Adventstimmung nicht durch solche Formalien bremsen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020