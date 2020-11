Heddesheim: Kita bleibt wegen Corona geschlossen

Der kommunale Kindergarten in Heddesheim bleibt wegen Corona für 14 Tage geschlossen. Das hat die Gemeinde am Montagmittag mitgeteilt. Bereits am Samstag hatte das Gesundheitsamt nach Bekanntwerden eines ersten Falls die Kinder und Erzieherinnen einer Gruppe in Quarantäne geschickt.

Nachdem die umgehend veranlasste Testung aller Mitarbeiter am Sonntag am Flughafen in Frankfurt ein

...