Heddesheim: Unterdorfstraße wieder frei

Heddesheim.Nach wochenlangen Bauarbeiten ist die Unterdorfstraße in Heddesheim seit Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat Bürgermeister Michael Kessler am Donnerstag im Gemeinderat mitgeteilt. In der zentralen Straße der Gemeinde liegen mehrere Geschäfte aber auch die Feuerwehr und die katholische Kirche. Die Versorgungswerke erneuerten in diesem Bereich Leitungen für Gas, Strom und Straßenbeleuchtung.

„Viele werden aufatmen“, sagte Kessler und lobte alle beteiligten Firmen. Zwischenzeitlich sei eine deutliche Verzögerung der Arbeiten befürchtet worden. „Aber wir haben uns in einem Gespräch mit allen Beteiligten zusammengerauft“, zeigte sich der Bürgermeister erleichtert über die aus seiner Sicht sehr gute Kooperation. Mit dem Abschluss der Arbeiten Mitte September wurde der ursprüngliche Zeitplan eingehalten.

Vandalismus: Weil es in der Gemeinde sehr oft Probleme mit Sachbeschädigungen und Graffiti gibt, geht die Gemeinde jetzt in die Offensive. „Wir wollen ein Zeichen setzen und werden ähnlich wie Schriesheim ein Frühwarnsystem installieren“, sagte Kessler. So sollen in der Unterführung zwischen Schule und Richard-Wagner-Straße mehrere Kameras installiert werden. Diese registrierten, wenn sich Menschen ungewöhnlich lange hier aufhalten. Eine zentrale Leitstelle des Anbieters könne dann Aufnahmen auslösen, Durchsagen machen und die Polizei alarmieren. „Schriesheim hat seitdem keine Sachbeschädigung mehr“, berichtete Kessler. An den Dienstleister zahle die Gemeinde 199 Euro im Monat, antwortete er auf Nachfrage von Martin Kemmet (CDU). „Ich finde das sehr gut“, lobte Daniel Gerstner (SPD). Er sei selbst Anlieger, erklärte er und sprach von Verschmutzungen, die zum Teil ekelerregend seien. Das System ist nach Angaben von Bürgermeister Kessler mobil, könnte also bei Bedarf auch an anderer Stelle eingesetzt werden.

Veranstaltungen: „Wegen Corona wird es 2020 keinen Martinszug und keine Seniorenweihnachtsfeier geben können“, kündigte Bürgermeister Kessler in seinem Bericht im Gemeinderat an: „Da hilft uns auch abwarten nicht.“ Er halte es aber für geboten, „auszuschöpfen, was möglich ist“. Als Beispiel nannte er den kleinen Vergnügungspark der Schausteller am Badesee: „Das hat gut geklappt.“

Nach Gesprächen mit den Vereinen solle es zur Kerwe ein abgespecktes Veranstaltungsprogramm geben, mit Schaustellern im Ortskern. Samstags und sonntags sei ein Getränkeausschank auf dem Platz vor dem Bürgerhaus vorgesehen, mit Einlasskontrolle wegen der begrenzten Zahl der Besucher und zur Kontaktnachverfolgung. Am Sonntag soll es Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus geben, am Montag das traditionelle Wellfleischessen in der Nordbadenhalle, jeweils unter Einhaltung der Corona-Regeln. Kessler dazu weiter: „Ich bin froh, dass die Vereine mitmachen, die Marge wird deutlich geringer sein.“

Corona: Um die Eisbahn im November öffnen zu können, werden laut Kessler gerade Regularien für die Eisbahn entwickelt. „Wir haben den Umgang mit Thema insgesamt gut gemanagt“, findet Kessler. Die Entwicklung der Fallzahlen sei trotz Reiserückkehrern „überschaubar und beherrschbar“. Rund 100 Bürger hätten sich als Rückkehrer aus Risikogebieten gemeldet. Die Gemeinde nehme Kontakt zu ihnen auf: „Sie bleiben in Quarantäne, bis die Testung abgeschlossen ist. Das Ordnungsamt habe viele Hygienekonzepte zu bewerten. Überall dort, wo es ein Konzept gebe, passiere relativ wenig. Kesslers Appell: „Wir müssen uns Mut zutrauen, ohne leichtsinnig zu werden.“

Badesee: Drei Tage vor Schließung des Badesees hat Bürgermeister Kessler Bilanz gezogen. Die Sommersaison sei „noch befriedigend“, verlaufen. „Ich gehe von knapp 180.000 Besuchern aus“, sagte er und dankte allen, „die in dieser schwierigen Saison mitgemacht haben“. Die im vergangenen Jahr für Heddesheim entwickelte App habe „Karriere gemacht“ und sei inzwischen in verschiedenen Kommunen im Land im Einsatz. Kessler weiter: „Ich bin überzeugt, dass wir ein gelungenes System gefunden haben, das weniger ausgrenzt.“ Dass bei 10.000 Zugriffen innerhalb von 5 Minuten die Server in die Knie gehen, könne passieren, entschuldigte er eine Panne in der Anfangsphase. „Respekt und Riesenkompliment für dieses respektable Ergebnis“, lobte Martin Kemmet (CDU).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020