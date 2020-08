Heddesheim: Vier Doppelhaushälften im Ortskern

Von Hans-Jürgen Emmerich

Die ehemalige Schmiede ist seit Monaten abgerissen, die Baugrube ausgehoben, doch die Arbeiten ruhen. Der Bau von zwei Doppelhäusern an der Ecke Oberdorfstraße/Gartenstraße ist ins Stocken geraten. Doch spätestens in der übernächsten Woche soll der Kran aufgestellt werden. Dann geht es im ersten Schritt an die Bodenplatte von Keller und Tiefgarage.

