Hege folgt auf Brechtel

In der konstituierenden Sitzung des neuen Heddesheimer Gemeinderats haben die Mitglieder Rainer Hege (CDU, Bild) zum ersten Stellvertreter von Bürgermeister Michael Kessler und damit Nachfolger von Ursula Brechtel gewählt. Zweiter Stellvertreter wurde Klaus Schuhmann. Der Grünen-Rat rückt damit eine Position nach vorn und tauscht mit Karin Hoffmeister-Bugla (SPD), die vom zweiten auf den dritten Stellvertreter-Posten wechselte. Alle Wahlen erfolgten ohne Gegenstimme. Die Gemeinderäte hielten sich damit wie (fast) immer an ihre Gewohnheit, die Ämter nach Größe der Fraktionen zu vergeben. „Schönen Gruß nach Schriesheim“, unkte einer nach der Sitzung. In der Weinstadt streiten sich derzeit CDU und Grüne Liste um den ersten Stellvertreter-Posten. Gewählt wird dort am Mittwoch, 17. Juli. agö (BILD: emmerich)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.07.2019