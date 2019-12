Hege kündigt seine letzte Amtszeit an

„Ich bin im 19. Jahr Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Heddesheim, mein Vorgänger Heinrich Bach war es 23 Jahre, und ich habe nicht den Ehrgeiz, ihn überrunden zu wollen.“ Mit diesen Worten stellte Rainer Hege bei der jüngsten Jahreshauptversammlung schon vor den Wahlen klar, dass er zum letzten Mal für das Amt kandieren würde. „Ich werde noch einmal meinen Hut in den Ring werfen, ob für ein oder für zwei Jahre, das wird die Zukunft zeigen“, sagte der Gemeinde- und Kreisrat, der seit Sommer auch stellvertretender Bürgermeister ist. Die Zeit könne genutzt werden, um einen Nachfolger aufzubauen, ließ er seine Parteifreunde wissen. Diese schenkten ihrem langjährigen Vorsitzenden schließlich noch einmal mit großer Mehrheit ihr Vertrauen.

Gleichwohl wählte Hege durchaus selbstkritische Worte, als er am Ende der Versammlung einen moderierten Workshop für die CDU-Mitglieder ankündigte: „Wir wollen uns mal wieder selber suchen: Was sind wir, was machen wir und was wollen wir?“ Nach rund zehn Jahren sei es dafür wohl mal wieder an der Zeit. „Vielleicht hätten wir das schon eher machen sollen“, räumte er mit Blick auf die Gemeinderatswahl im Mai ein, deren Ergebnis „nicht ganz so erquickend“ gewesen sei. Bekanntlich büßte die CDU zwei ihrer neun Sitze ein, was Hege indes auch ein Stück weit dem Bundestrend geschuldet sah.

Im langen Berichtszeitraum seit Anfang 2018 machte der Vorsitzende freilich auch Höhepunkte aus, insbesondere erfülle ihn die Ernennung seiner Parteifreunde Ursula Brechtel und Josef Doll zu Ehrenbürgern mit Stolz. Als „beste Veranstaltung, die wir haben“ bezeichnete Hege einmal mehr das traditionelle CDU-Heringsessen am Aschermittwoch, freute sich aber auch über guten Zuspruch bei der Tour durch die Flur oder – im Vorfeld der Wahl – bei der Besichtigung der Schulhaus-Baustelle.

Als einzige Partei im Ort habe man gleich drei Gruppierungen, betonte Hege nach den kurzen Berichten aus Senioren Union (SU) und Junger Union (JU). Die Senioren haben derzeit 55 Mitglieder, teilte deren Vorsitzender Heinrich Noll mit. Die Ausflüge der SU sind so beliebt, dass schon alle Termine im kommenden Jahr ausgebucht seien. Die JU organisiert seit Jahren eine Ostereieraktion und wird auch beim Eiszauber 2020 wieder dabei sein, kündigte Sandra Wilhelm in Vertretung von Yan Bréhéret an.

Die Arbeit in der Fraktion bilanzierte Josef Doll für die Zeit bis zur Kommunalwahl, wobei er insbesondere an die Entwicklungen im Bereich Schulen und Kinderbetreuung erinnerte. An die neuen Räte appellierte er, mit den gemeindlichen Einrichtungen weiterhin „nachhaltig zu arbeiten“, sprich frühzeitig und gegebenenfalls in Abschnitten zu sanieren. Wie dies schon geschieht, legte Martin Kemmet am Beispiel des Hallenbads dar, wo nach der Schwimmhalle als Nächstes die Umkleiden samt Saunabereich anstehen. Auf Nachhaltigkeit ziele auch die Konzeptstudie zur Strom- und Wärmeversorgung im Sportzentrum ab: „Das ist ganzheitlich und innovativ“, sagte der neue Fraktionschef.

Dank an langjährige Mitstreiter

Mit herzlichem Dank und einem Präsent verabschiedete Hege langjährige Mitstreiter im Vorstand, allen voran Hans Modl, der das Amt des Schatzmeisters nach 25 Jahren abgeben wollte, und Volker Wittneben, der nach 19 Jahren als Schriftführer in die Riege der Beisitzer wechselte. Für die Ehrungen freute sich der Vorsitzende über die Unterstützung der Landtagsabgeordneten Julia Philippi – zumal er selbst eine Urkunde entgegennehmen durfte.

