„Heiße Schubser“ beim Eisstockschießen

Eine junge Frau auf Schlittschuhen, mitten auf der Unterdorfstraße in Heddesheim. Fast lebensgroß ist sie auf der Reproduktion einer Fotografie zu sehen, die in den 1930er Jahren entstanden sein muss. Es zeigt Liesel Heinz, die Tochter des damaligen Kaiserwirts. Deren Neffe Hans-Georg Heinz hat die Aufnahme im Nachlass seiner Tante entdeckt.

Ab heute bildet das historische Motiv zusammen mit weiteren Aufnahmen aus dem Ortskern drei Tage lang die Kulisse für ein wintersportliches Vergnügen. Am Rande des Weihnachtsmarktes in Heddesheim, direkt neben der Sparkasse, dürfen sich die Besucher nämlich im Eisstockschießen üben.

Obwohl die Gemeinde seit Jahrzehnten über Erfahrungen in Sachen Eissport verfügt, ist die Bahn hierfür nicht echt. „Der Untergrund besteht aus Kunststoffplatten“, erläutert Wolfgang Unverricht, der Chef des gemeindlichen Bauhofes. Die rund vier Kilo schweren Eisstöcke gleiten trotzdem fast mühelos über den Untergrund hinweg. Auch der „MM“-Reporter darf probieren und kommt dem Ziel am anderen Ende, ein großer roter Punkt, auf Anhieb erstaunlich nahe. Vermutlich Anfängerglück. Um den richtigen Umgang mit dem Sportgerät zu demonstrieren, sind auch Reinhold Pauli und Gerhard Langendörfer gekommen. Sie betreiben den Wintersport seit fast 40 Jahren auf der Eisbahn im Sportzentrum der Gemeinde. „Damit ist das hier nicht zu vergleichen“, erklären die Experten von der Unterabteilung des Skiclubs, die diese Sportart pflegt.

Den Siegern winken Sachpreise

Um richtigen Wettkampfsport geht es den Initiatoren auch gar nicht. „Es gibt zwölf Schuss je Team“, erläutert Jasmin Hohmann von der Gemeinde die Modalitäten. Entweder treten zwei Dreier gegeneinander an oder zwei Einzelspieler. Die Namen der Sieger jeder Partie kommen in eine Lostrommel, aus der zum Abschluss eines jeden Tages die Gewinner von Sachpreisen gezogen werden.

Möglich macht den ungewöhnlichen Wettbewerb übrigens eine Kooperation mit der Nachbarstadt Viernheim. Dort wurde die Bahn gebaut, die jetzt drei Tage lang in Heddesheim steht. Ebenfalls aus Südhessen kommt das kleine Kinderkarussell, das drei Fördervereine gemeinsam im Hof der Gemeindescheune am Rande des Marktes betreiben. Der Erlös aus deen Fahrten fließt direkt in die Kasse der Fördervereine. Neben dem niedlichen Fahrgeschäft steht auch die fast lebensgroße Krippe von Rudi Klenk, der die Figuren aus Dämmstoff um einen der drei Heiligen Könige ergänzt hat.

Kinder kommen auch beim Eisstockschießen auf ihre Kosten: Sie dürfen sonntags von 14 bis 15.30 Uhr gegeneinander antreten. Unter ihren Siegern wird der Hauptpreis direkt im Anschluss ausgelost.

Um den Betrieb der Eisbahn kümmern sich die „Pienzer“, eine Gruppe von ehemaligen Heddesheimer Grundschülern, die vor fast 50 Jahren gemeinsam die Schulbank gedrückt haben und sich alle zwei Wochen treffen. Die Einnahmen aus der Aktion spenden sie zum Teil dem Sozialfonds der Gemeinde. Sozusagen als Antrieb für die Eisstockschießer haben sie den „Heißen Schubser“ kreiert. Ein Heißgetränk mit naturtrübem Apfelsaft, Zucker und Zimt sowie einem Schuss Willi. Bei diesem Zielwasser sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen.

