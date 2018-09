Helfer bauen Barrieren zum Einsatzzentrum ab

Eine arbeitsreiche Premiere absolvierten die Mitglieder des Heddesheimer Deutschen Roten Kreuzes beim Freiwilligentag „Wir schaffen was“ am Einsatzzentrum in der Ahornstraße. 16 Helfer trafen sich am Samstagmorgen um kurz nach acht Uhr, um das gesteckte Ziel, die Herstellung eines barrierefreien Weges, in Angriff zu nehmen.

Die Organisation und Koordination lag in den Händen von Sabrina Locher. Schon vor einem Jahr wurden Formulare ausgefüllt und dadurch ein Gutschein im Wert von 100 Euro gewonnen. Dieser wurde im Baumarkt der Firma Hornbach eingelöst. „Die Firma hat uns den Gutschein gespendet, davon konnten wir Zement und Feinsplit kaufen“, informierte Sabrina Locher.

„Das Einsatzzentrum wurde in viel Eigenarbeit erstellt, jetzt ist der große Vorplatz dran“, erklärte der Erste Vorsitzende, Thomas Tuschner. Da der Zugang bisher nur mit Schotter belegt war, war es für Gäste mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen sehr mühsam, an das Gebäude zu gelangen. „Für uns ist dies eine tolle Gelegenheit, unser Projekt weiter voran zu bringen“, sagte Locher. Sie betonte auch, dass die Aktion zugleich eine wunderbare Möglichkeit sei, den Zusammenhalt innerhalb des DRK zu festigen. „Wir können auch beweisen, was in Teamarbeit geschaffen werden kann“, so Tuschner.

Das Ausbuddeln des Weges in Handarbeit erwies sich als äußerst schwierig. So wurde spontan der Heddesheimer Garten- und Landschaftsgärtner Ali Kuzören um Hilfe gebeten. Dieser stellte ohne Zögern seinen Minibagger zur Verfügung. Silvio Polet hatte damit im Nu den Weg ausgebaggert und dann selbst die Begrenzungssteine verlegt.

Alle Helfer waren mit erkennbarer Begeisterung bei der Sache. Die „Blauhemden“ in den „Wir schaffenwas“-T-Shirts hatten alle Hände voll zu tun. Ines Tuschner fuhr die Schottersteine mit der Schubkarre, ihre Brüder Florian und Tilo verteilten mit der Schippe Feinsplitt. Mutter Monika Tuschner lockerte mit dem Bickel die festgefahrene Erde. Bastian Lendl und Karl Geisinger machten Beton, Katherina Olhaut, Tobias Locher und Alexandra Jöst waren ebenfalls mit Feuereifer bei der Sache, während Tanja Falkner-Labitzke die Arbeiten mit der Kamera festhielt. „Hier kann man sofort sehen, was man gearbeitet hat“, stellte Sabrina Locher fest, nachdem schon einige Reihe mit Pflastersteinen verlegt worden waren. diko

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018