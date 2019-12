Himmlisches Figurentheater

Die Gemeindebücherei Heddesheim präsentiert am Donnerstag, 12. Dezember, das Figurentheater compania t mit dem Stück „Engel Max – Vom Engel, der immer zu spät kam“ nach der gleichnamigen Erzählung von Andrea Schwarz. Das Figurentheater mit Schauspiel richtet sich an Kinder ab vier Jahren und beginnt um 15 Uhr im Bürgerhaus „Pflug“. Zum Inhalt: Alle Engel versammeln sich zum Hosianna-Singen in Bethlehem, es ist Weihnachten, Jesus kommt zur Welt. Der kleine Engel Max will mitjubeln, so schön und laut wie er nur kann. Er nimmt sich ganz fest vor, rechtzeitig den Weg zur Erde anzutreten. Doch Max ist ein verträumter Engel. Statt pünktlich die Glocken in der Himmelsgasse zu läuten, spielt er mit den Wolken Fangen oder hört dem geschwätzigen Wind zu. Schafft er, was er sich vorgenommen hat?

Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von drei Euro für Kinder und 4,50 Euro für Erwachsene in der Gemeindebücherei Heddesheim unter Telefon 06203/10 12 39 oder Mail buecherei@heddesheim.de. red

