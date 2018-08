Hitz’ und Hits am Badesee

Anzeige

„Erbarme, die Hesse komme!“ Von wegen! Ganz im Gegenteil wollten die Heddesheimer und deren auswärtige Gäste die Cover-Band „The Groove Generation“ aus „Berrschdadt“ gar nicht wieder fort lassen. Mehr als dreieinhalb Stunden reiner Spielzeit war den Besuchern des Sommerfests am Badesee bei Weitem nicht ausreichend. Doch auch der schönste Abend geht – spätestens um 24 Uhr – zu Ende.

Musik für Alt und Jung, aus verschiedenen Stil-Richtungen, und immer fetzig verspricht schon der Bandname. Ja, die Truppe aus Bürstadt brachte den Groove (Lebensfreude) auf die Bühne und von dort umgehend zu den Festgästen. In Heddesheim sind „Groove Generation“ gute Bekannte. Beim Dorfplatzfest 2016 und zum 40-jährigen Bestehen des Badesees hatten sich die Bürstädter die besten Referenzen für diesen Abend ausgestellt. Wie viele Menschen zum Wiedersehen an den Badesee gekommen waren, konnte zunächst nur geschätzt werden, aber 2000 waren es ganz sicher. Alle Bänke waren besetzt, auf der Wiese am See machten es sich die Musikfreunde bequem, genossen neben der tollen Musik kühle Getränke und freuten sich, wenn mal eine leichte Brise über den See wehte.

Schwitzen am Getränkestand

Bereits ab 18 Uhr hatte DJ Frederic die Gäste unterhalten, doch manch einem war es zu viel Rap, der aus den Lautsprechern dröhnte. Die Stimmung war dennoch sehr gut, auch wenn die noch intensive Sonnenbestrahlung dem bei der Jugend bekannten Wort „vorglühen“ eine ganz neue Bedeutung verlieh. „Warm isses!“, grinste ein Besucher. Besonders jene, die mit Getränken für Erfrischung sorgten, kamen ganz schön ins Schwitzen. Cocktails, Prosecco auf Eis, kühle Weine und die berühmte „Gerstenkaltschale“ waren sehr gefragt.