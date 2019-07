Höhere Gebühren, längere Betreuung

Vor der Sommerpause steht für den neuen Heddesheimer Gemeinderat viel Arbeit an: 16 Punkte umfasst die Tagesordnung, wenn das Gremium am Mittwoch, 24. Juli, 17 Uhr, zu seiner ersten „inhaltlichen“ Sitzung zusammentritt. Darunter: der Bebauungsplan-Entwurf für die Erweiterung des Edeka-Getränkelagers, eine Gebührenerhöhung im Kindergarten und ein ganzer Berg an Auftragsvergaben. Die Räte bewegen in der Sitzung jedoch nicht nur viel Geld, sie werden auch auf den neuesten Stand gebracht, wie es um die Finanzen der Gemeinde steht: Bürgermeister Michael Kessler legt den Zwischenbericht zum 30. Juni vor.

Edeka-Getränkelager: Um der Edeka Südwest im Gewerbegebiet den Neubau einer Halle zu ermöglichen, hat der Gemeinderat im Mai die Änderung des Bebauungsplans „Unteres Bäumelgewann“ angestoßen. Jetzt liegt der Entwurf vor, der in der Sitzung erläutert wird. Die Edeka will zwischen ihrem 2016 fertiggestellten Getränkelager und dem Frische-Lager eine weitere, rund 8000 Quadratmeter große Halle bauen. Damit sollen Abläufe in der Logistik verbessert werden. Zudem erforderten behördliche Vorgaben den Neubau, in dem „geschützt vor der Sonneneinstrahlung Getränkekisten, insbesondere in der Hochsaison, für die Auslieferung zwischengelagert werden sollen“, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Der Planentwurf sieht vor, dass Gebäude bis etwa elf Meter Höhe entstehen können. Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen zum Artenschutz würden – „obwohl gesetzlich nicht geboten“ – berücksichtigt. Ein aktiver Lärmschutz zu den Wohngebieten sei „aufgrund des großen Abstandes nicht erforderlich“, heißt es weiter.

Kindergarten-Gebühren: Gemeinde und konfessionelle Träger folgen seit Jahren den Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände – und die schlagen zum neuen Kindergartenjahr eine Erhöhung um rund drei Prozent vor. Stimmt der Gemeinderat zu, bedeutet dies für das erste Kind einer Familie, das den Kindergarten besucht, einen Aufschlag um drei auf 122 Euro pro Monat. In Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten werden künftig 132 Euro statt 119 Euro fällig – wobei die Zeit auf sieben Stunden ausgedehnt werden soll. „Damit könnte für einige Eltern die Notwendigkeit eines Ganztagesplatzes entfallen“, schreibt die Verwaltung. Die Elternbeiträge für eine Ganztagsbetreuung sind nach Einkommen gestaffelt und sollen künftig zwischen 175 und 295 Euro liegen – fünf Euro mehr als bisher.

Wirtschaftswege: Die CDU-Fraktion beantragt den Ausbau eines nicht befestigten Wegestücks in der Verlängerung der asphaltierten Wege, die parallel zur Mannheimer Straße verlaufen. Die Gemeinde schätzt die Kosten für die 315 Meter auf etwa 50 000 Euro, von denen rund 10 000 als Zuschuss vom Land kommen könnten. Weil es aber viele landwirtschaftliche Wege gebe, die sanierungsbedürftig seien, schlägt sie vor, Letztere vorzuziehen. „Erst danach sollte ein Neubau des beantragten Weges erfolgen.“

Feuerwehr: Das Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) der Freiwilligen Feuerwehr hat 25 Jahre auf dem Buckel und weist inzwischen „erhebliche Mängel“ auf, wie die Verwaltung informiert. Mögliche Ersatzfahrzeuge wurden in einem Workshop verglichen, dabei fiel die Wahl auf ein Löschfahrzeug LF 10. Es soll nun europaweit ausgeschrieben werden. Die Gemeinde rechnet mit Anschaffungskosten von rund 400 000 Euro. Ein Zuschuss von 92 000 Euro wurde bereits bewilligt.

Auftragsvergaben: Sie stehen an für die Erneuerung der EDV im Rat- und Bürgerhaus sowie für die Miete von Druckern und Kopierern. Zudem soll ab August ein weiterer Abschnitt der Kanalisation saniert werden. Ebenfalls für den Spätsommer geplant ist der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle Muckensturmer Straße. Vergeben werden soll mit diesem Auftrag auch der Neubau der Haltestelle an der Ringstraße, der aber erst nach Ende der Freibadsaison beginnt. Neue Elektroinstallationen an der Karl-Drais-Schule, die Erneuerung der MSR-Technik im Hallenbad und eine Heizungsanlage in einem der Wohnhäuser in der Poststraße komplettieren den Vergabe-Marathon.

Zu Beginn der Sitzung haben Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen loszuwerden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019