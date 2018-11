Holler sieht SPD in der Pflicht

Beim Ehrungsabend des SPD-Ortsvereins Heddesheim im Bürgerhaus (Pflug) haben Marga Jäger und Gerhard Schall die Ehrungsliste angeführt. Beide sind seit 50 Jahren Mitglied. Insgesamt ehrte Vorsitzender Michael Holler zehn Genossen.

Fraktionsvorsitzender Jürgen Merx berichtete vor den Ehrungen zunächst aus der Fraktionsarbeit 2018. Die E-Tankstelle auf dem Edeka-Parkplatz gehe auf eine Initiative der SPD zurück. Auch im Baugebiet „Mitten im Feld II“ sollten Ladestellen für Elektroautos installiert werden. Mit dem ebenfalls von der SPD beantragten Ausbau des öffentlichen WLAN sei man „auf dem Weg der Digitalisierung einen Schritt weiter“. Das öffentliche Fahrradvermietsystem (VRNnextbike) sei eine sehr gute Ergänzung zum ÖPNV-Angebot. Über den Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck habe die SPD Kontakt zur Landesregierung bezüglich Sanierung der Großsachsener Straße aufgenommen. Vom Verkehrsministerium sei hierfür 2020 als Zeitraum signalisiert worden.

Nach Gesprächen mit Bündnis 90/Die Grünen sei deren Antrag auf Einstellung eines Umweltbeauftragten „modifiziert“ und neu eingebracht worden. Nach den Änderungen könne ihn die SPD-Fraktion unterstützen. Merx hob zugleich die Bedeutung von Bildung und Betreuung hervor. Die Grundschule werde zur Ganztagsschule, für die SPD sei eine viertägige Abdeckung der Schulzeit wichtig.

Infostände geplant

Vor den Ehrungen ging der Vorsitzende Michael Holler auf die Situation der SPD ein. Diese werde dem Anspruch, Volkspartei zu sein, bei weitem nicht gerecht. Die aktuellen Entwicklungen stünden in einem Missverhältnis zur Tradition und dem politischen Wirken seit Gründung der Partei.

1968, als Willy Brandt Kanzler war, sind Marga Jäger und Gerhard Scholl in die SPD eingetreten. Fünf Jahre später wurden Elfriede Neundörfer und Franz Rupp Mitglieder. Sie kamen, weil sie in der SPD eine politische Heimat fanden, die ihren Ansprüchen an eine moderne, fortschrittliche Politik gerecht wurde. Ein Jahr vor der Wende traten Ella Seitz, Peter Vierling, Dieter Menz, Markus Markovic und Jess-Harland Möller in die Partei ein.

Dominic Brenneisen, 2. Vorsitzender des SPD-Ortsvereines, trat im Jahr 2003 der SPD bei. Eine Zeit, in der die großen Reformen der Agenda 2010 auf den Weg gebracht wurden. Durch Überprüfung dieser Agenda und das Einbringen neuer Ideen auch in Zukunft werde die SPD wieder als Reformpartei für die Bürger angesehen, sagte Holler. Die Geehrten bekamen neben einer Urkunde ein Weinpräsent. Marga Jäger und Gerhard Schall erhielten zusätzlich noch die goldene Ehrennadel.

Im Vorfeld der Kommunalwahlen veranstaltet die SPD Heddesheim an verschiedenen Standorten Infostände. Man wolle mit den Bürgern der Gemeinde ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was ihnen unter den Nägeln brenne, sagte der Vorsitzende. Den Ehrungen schloss sich ein Abendessen mit gemütlichem Beisammensein an.

