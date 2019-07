Hühnerstall statt Folienzelt

Wo bisher ein Folienzelt steht, will ein Heddesheimer Landwirt einen Legehennenstall errichten. Mit dem entsprechenden Antrag beschäftigt sich der Bauausschuss des Heddesheimer Gemeinderats in seiner Sitzung am Mittwoch, 24. Juli. Der eingeschossige Hallenneubau im Brunnenweg soll demnach etwa 45 Meter lang, zehn Meter breit und gut fünf Meter hoch werden. Etwa 200 Quadratmeter sollen als Lager dienen. Da das Vorhaben zwar im Außenbereich liegt, aber einem landwirtschaftlichen Betrieb dient, sieht die Verwaltung die Vorgaben des Baugesetzbuchs erfüllt. Näher erläutert wird der Antrag in der Sitzung, die um 16.15 Uhr im Rathaus (Sitzungszimmer 3. OG) beginnt. Auf dem Tisch liegen den Räten dann drei weitere Bauvorhaben an Wohnhäusern: Ein geplanter Umbau eines Wohnhauses in der Lissenstraße, ein Anbau in der Beindstraße und ein Dachausbau in der Unterdorfstraße. Die Verwaltung sieht jeweils keine größeren Bedenken. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019