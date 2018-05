„Ich fühle mich jetzt einfach sicherer“

Anzeige

Die Sonne strahlt vom fast wolkenlosen Himmel, Sonnenmilchduft liegt in der Luft: der erste heiße Tag am Badesee. Darauf freuten sich die Heddesheimer genauso sehr, wie die vielen Besucher aus der Umgebung. 4000 Badegäste machten es sich vergangenen Samstag bei warmen 29 Grad auf den Grünflächen und dem Sandstrand gemütlich. Schattige Plätze unter den vielen Bäumen gibt es zwischen See und Schwimmbecken schließlich mehr als genug.

„Die Neugestaltung kommt sehr gut an“, schwärmt Betriebsleiter Christopher Di Vita. Er sei mit der Besucherzahl für den Monat Mai äußerst zufrieden. „Durch das Stadtfest in Mannheim haben wir mit weniger Gästen gerechnet, es sind aber doch mehr als gedacht gekommen.“

Nicht nur die glitzernde Wasseroberfläche des Sees lässt die ganze Atmosphäre erstrahlen, auch der neugepflasterte Weg vom Eingang aus bis zum Nichtschwimmerbecken lässt alles noch heller und freundlicher wirken. „Ich bin begeistert“, freut sich Marc Steinert über die Neugestaltung. Der Heidelberger kommt schon seit Jahren regelmäßig an den Baggersee. Jedes Jahr sei man gespannt, was verändert werde, so ein Stammgast. Die Erneuerungen seien sehr schön. Die Sitzmöglichkeiten unter den Sonnenschirmen an der Beachoase sind voll besetzt.