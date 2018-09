„Ideen einbringen“

„Deine Ideen bringen Heddesheim weiter!“ Unter diesem Motto veranstaltet das Jugendvertretergremium (JVG) am Samstag, 22. September, von 14 bis 16 Uhr seine Versammlung am Jugendplatz (Badeseerundweg, Nähe Froschteich). Eingeladen sind alle interessierten Jugendlichen der Gemeinde im Alter ab zwölf Jahren. Im Gespräch oder an Stellwänden können die Jugendlichen bei der Versammlung ihre Ideen und Anregungen für Heddesheim abgeben und so neue Projekte, für die die Jugendvertreter sich künftig einsetzen sollen, auf den Weg bringen.

Veranstaltet wird die Jugendversammlung auch unter dem Thema „Grill & Chill“, das heißt neben der Möglichkeit, dort Vorschläge und Anregungen für ein jugendgerechtes Heddesheim loszuwerden, wird auch in lockerer Atmosphäre gegrillt und gechillt. Würstchen und Getränke gibt es dabei umsonst. Ebenso haben sich die Jugendvertreter ein kleines JVG-Quiz überlegt, bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt. red

