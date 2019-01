IG Heimat gibt Exponate ab

Am Sonntag, 27. Januar, öffnet die Heddesheimer IG Heimatgeschichte zum letzten Mal den ersten Teil ihrer Ausstellungsreihe aus den „Sammlungen der Ella Reinhard“. Von 14 bis 17 Uhr sind noch einmal Exponate zu dem Thema „Christliches Leben – Weihnachten“ im Alten Rathaus zu sehen. „Wir werden an diesem Sonntag Stücke, die Ella Reinhard gesammelt oder selbst gebastelt hat, abgeben“, kündigt IG-Koordinatorin Edith Sollich an. Wer also Interesse an einer Erinnerung an die „Hellesemerin Ella Reinhard“ hat, kann sich bei dieser Gelegenheit gegen eine kleine Spende ein Ausstellungsstück (oder mehrere) mit nach Hause nehmen. Voraussichtlich ab 10. März möchte die IG Heimatgeschichte die Ausstellungsreihe mit neuen Exponaten fortsetzen, informiert Sollich weiter. agö

