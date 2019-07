„Ihr habt eine wichtige Etappe eures Lebens geschafft“

Wer in die Aula der Karl-Drais-Schule (KDS) in Heddesheim kam, staunte nicht schlecht über die elegante Garderobe der Entlass-Schüler der 10. Stufe. Bürgermeister Michael Kessler stellte in seinen Grußworten fest: „Euer elegantes Auftreten zeigt, dass ihr einigen Ballast abgeworfen habt. Jeder darf auf sich und das Erreichte stolz sein.“

Kessler betonte, wie wichtig die KDS als weiterführende Schule für den Wohnort Heddesheim ist. „Ihr habt als Zeitzeugen die Entwicklung der Schule mitgestaltet und miterlebt.“ Dass die laufenden Baumaßnahmen während der Schulzeit störend waren, räumte er ein. „Die gute Atmosphäre in dem Haus ist es aber Wert gewesen“, so Kessler. Die große Nachfrage von Schülern, die die KDS besuchen wollen, rechtfertige Aufwand und Ausgaben.

Der Bürgermeister dankte auch dem „hochmotivierten Kollegium“ und besonders dem anwesenden Ex-Rektor, Schulrat Jens Drescher, sowie Konrektor Robert Rodenberg. Die Eltern hätten mit der Wahl der KDS die richtige Entscheidung getroffen. Er wünschte den Schülerinnen und Schülern alles Gute.

Lobende Worte

„Ihr habt nun eine wichtige Etappe eures Weges geschafft, dabei habt ihr immer Menschen an eurer Seite gehabt, die euch begleitet haben“, sagte Robert Rodenberg. Diese Menschen hatten ein Auge auf die Schüler, zeigten auch manchmal die Richtung und hielten ein ganz langes Stück des Weges ihre Hand. „Sie haben auch darauf geachtet, dass falsche Weggefährten nicht zu lange an eurer Seite blieben. Ihr konntet Vertrauen aufbauen und den eigenen Weg erkunden“, so der Pädagoge.

Er dankte den Lern- und Berufseinstiegsbegleitern für ihren Einsatz zum Wohle der Schüler. Lobende Worte fand Rodenberg für die Klassenlehrer Helmut Bühler 10a und Jannik Barabas 10b: „Sie haben sich kontinuierlich für euch eingesetzt und hervorragend betreut. Die Abschlusszeugnisse können sich sehen lassen“, so der Konrektor.

Die Klassenlehrer Bühler und Barabas gaben über jeden Schüler einige Wesenszüge zum Besten, nicht immer nur Lobendes. Barabas fasste das Jahr so zusammen: „Nur wer mit anderen respektvoll umgeht, wird auch respektvoll behandelt“. Bühler sagte über die bewegte Zeit: „Die Leistungen im letzten Jahr waren echt gut, eure Abschlussleistungen waren zumeist auf hohem Niveau.“ Bühler dankte auch den engagierten Fachlehrern und den Vertretern des Elternbeirates.

Die Jugendlichen glänzten mit Tanz- und Gesangseinlageneinlagen, sie zeigten sich von ihrer besten Seite. Eine Diashow ließ die Jahre Revue passieren und weckte Erinnerungen. Für besondere Leistungen wurden aus der Klasse10a mit Urkunden belobigt: für herausragende Gesamtleistungen Clara Grauer. Ann-Sophie Zimmermann zeigte besonderes soziales Engagement. Von der Klasse 10b wurden belohnt: Nils Grambow für die beste Gesamtleistung (Durchschnitt 1,5) und für herausragende Leistungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Herausragende Leistungen im Fach Englisch zeigte Henning Wiedemann, ebenso in Mathematik. Tim Bischler glänzte im Fach Gesundheit und Soziales. Ahmet Özdumlubunar verdiente sich den Preis für sein besonderes soziales Engagement.

Zur Überreichung der Zeugnisse erschienen die Schüler auf der Bühne. Vor dem Sektempfang und einem kleinen Buffet ließen sie blaue Wunsch-Luftballons in die Lüfte steigen. Wer weiß, vielleicht werden einige Wünsche war.

