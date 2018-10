Im Frühjahr Tiefbau am Bürgerhaus

Für rund 345 000 Euro übernimmt die Firma Johann Schön und Sohn aus Speyer die Straßen- und Tiefbauarbeiten rund ums Bürgerhaus. Den entsprechenden Auftrag hat der Gemeinderat Heddesheim in jüngster Sitzung erteilt. Die Arbeiten umfassen die Anpassung des Straßenrands Ecke Unterdorf-/Beindstraße und die Pflasterarbeiten für den Bürgergarten hinter dem Bürgerhaus. Die Kosten für die Herstellung der Platzoberfläche vor dem neuen Café übernimmt, bis auf Erdaushub- und -abfuhr, die Firma Görtz, wie Bürgermeister Kessler erklärte. Während der Hochbau in Kürze beginnen solle, stünden die Straßen- und Tiefbauarbeiten erst im Frühjahr an. „Das macht im Herbst keinen Sinn“, verwies Kessler auf mögliche witterungsbedingte Pausen. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018