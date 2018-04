Im „geilsten Verein“ folgt Nägle auf Werkhausen

Anzeige

Mit rund 330 Mitgliedern (Stand 1. Januar 2018) bewege man sich in etwa auf dem Level der Vorjahre, schloss der scheidende Vorsitzende seinen Bericht, dem sich der Rückblick aus sportlicher Sicht durch Wolfgang Geißinger (Spielausschuss) anschloss. Jugendleiterin Petra Werkhausen, deren Wiederwahl von der Versammlung bestätigt wurde, freute sich, dass die jungen Teams im sportlichen Bereich „gut mithalten“ können und gab als Ziel „Landesliga für alle Teams ab der C-Jugend“ aus. Die Trainersuche gestalte sich jedoch nicht immer einfach. Der Fairplay-Gedanke werde in der Jugendarbeit hochgehalten, betonte sie einen wichtigen pädagogischen Aspekt des Trainings.

In seinem Bericht als Leiter der AH ließ der kurz darauf zum Vorstand gewählte Nägle bereits erkennen, was er von den Mitgliedern erwartet: Einsatz. Beispielhaft erinnerte auch er an die gelungene Organisation des Heimspiels gegen den Waldhof. Hier habe „ein Rädchen ins andere“ gegriffen. „Nur so funktioniert ein Verein, so muss es in Zukunft weitergehen“, appellierte er.

Ämter bleiben unbesetzt

Bedarf besteht da ganz offensichtlich noch bei der Übernahme von langfristiger Verantwortung. So konnten bei den Wahlen die vakanten Positionen des Schatzmeisters, des Pressewarts und des Geschäftsführers erneut nicht besetzt werden. Somit bleiben auch diese Aufgaben in den Händen des Vorstands.

Unterstützt wird der neue Vorsitzende Michael Nägle dabei von seinem einstimmig wiedergewählten Vize Christoph Schumacher. Als zweiter Beisitzer stellte sich Andreas Schmitt zur Verfügung. Den Wirtschaftsausschuss um Frank Jöst und Carmen Schmitt verstärkt künftig Fritz Jost. AH-Leiter bleibt Nägle zunächst selbst, und als Spielausschuss-Vorsitzender wurde Wolfgang Geißinger bestätigt. Die Kasse prüfen ein weiteres Mal Daniel Gerstner und Tobias Seitz.

