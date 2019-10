Im Ortskern wird gefeiert

„Die Kerwe ist im Dorf, da gehört sie auch hin, denn alles andere bringt absolut keinen Sinn“: Kerweparre Günter Gajewski brachte die Ortswahl im vergangenen Jahr auf den Punkt. „Kerwe mittendrin“ heißt es deshalb auch in diesem Jahr wieder am dritten Oktoberwochenende in Heddesheim: Nach der gelungenen und vom Wetter verwöhnten Premiere 2018 spielt sich das Kirchweihbrauchtum mitsamt Fahrgeschäften weiterhin im Ortskern rund um das Alte Rathaus ab.

„Für Jung und Alt ist ein umfangreiches Kerweprogramm geboten“, verspricht Bürgermeister Michael Kessler auf der Gemeinde-Homepage für die Tage vom 18. bis 21. Oktober. Noch vor dem offiziellen Startschuss stimmen sich am Freitag ab 11 Uhr die Senioren bei Schlachtplatte, Bratwurst und Livemusik in der Scheunengalerie auf die „Feiertage“ ein.

Mit von der Kerwe-Partie sind wieder örtliche Vereine, allen voran – jedenfalls zeitlich – der Heimat- und Traditionsverein (HTV), der das Fest traditionell am Freitagabend vor dem Alten Rathaus offiziell eröffnet. Von dort aus haben der diesjährige Kerweparre Henrik Fütterer und seine feierfreudige Gemeinde nur einen kurzen Weg zur Blaulichtparty im Feuerwehrgerätehaus, wo beim Kerwehock der Bräutigam gewählt wird. Gastgeber ist die Freiwillige Feuerwehr. DJ Paul verspricht, den Besuchern einzuheizen. Löschwasser fließt an diesem Abend freilich vor allem in Form von (hochprozentigen) Getränken.

Während sich die Fahrgeschäfte auch am Samstagnachmittag drehen, lädt die SG Heddesheim die Kerwe-Besucher ab 14 Uhr zum Ausschank vors Bürgerhaus ein. Drinnen steigt dann ab 20 Uhr bei freiem Eintritt die Kewerparty mit dem HTV und DJ Thommy. Weil’s gern voll wird: Einlass ist ab 19 Uhr.

Hochzeit im Bürgerhaus

Am Sonntag öffnet das Bürgerhaus dann wieder ab 14 Uhr, damit sich die Besucher auf die traditionelle Hochzeit der Schlumpel mit ihrem Auserwählten einstimmen können. Die Vermählung steigt gegen 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen, danach hört das Kerwevolk die Kerweredd vor dem Bürgerhaus. Die Bewirtung drinnen wie draußen übernimmt wiederum die SG Heddesheim.

Voll wird’s am Montag dann in der Nordbadenhalle, die ab 10 Uhr für das traditionelle Wellfleischessen öffnet – der einzige „Außentermin“ der „Kerwe mittendrin“. In diesem Jahr liegt es in den Händen des FV Fortuna, die Gäste mit Speis und Trank zu versorgen. Nach dem deftigen Mittagessen können die Kerwefreunde im Ortskern weiterfeiern: Das Bürgerhaus öffnet um 14 Uhr, Gastgeber sind an diesem letzten Tag die Narren der Hellesema Grumbe. Das traurige Ende naht um 18 Uhr, wenn die Kerwe unter großer Anteilnahme beerdigt wird und die Trauergemeinde beim Leichenschmaus im Bürgerhaus zusammenkommt. Hier wird abschließend auch die Kerwesau verlost.

Drei Fahrgeschäfte dabei

An allen Tagen gibt es einen kleinen Rummelplatz im Ortskern mit Buden und drei Fahrgeschäften – eins für die ganz kleinen, eins für die etwas größeren und eins für die ju gendlichen Kerwe-Besucher. Damit die Gäste feiern und die Karussells sich drehen können, wird der Verkehr umgeleitet. Bereits ab Donnerstagnachmittag ist die Schaafeckstraße zwischen Rathauskreuzung und der Einmündung Gewerbestraße gesperrt. Die Zufahrt zum Parkhaus und zur Sparkasse ist aus Richtung Ladenburg möglich. Die Unterdorfstraße ist ab Freitagnachmittag zwischen Gewerbestraße und Rathauskreuzung ebenfalls größtenteils dicht. Kerwe-Gäste können den Parkplatz der VR-Bank nutzen. Die Buslinien 627, 629 und 630 werden von Donnerstag- bis Dienstagnachmittag umgeleitet.

