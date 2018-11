Im Schnitt 47 Jahre alt und in der Mehrheit männlich

Rainer Hege bemüht den Superlativ. Von „einer der besten Listen, die wir je hatten“, spricht der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Heddesheim nach der Nominierung der Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2019. Die von Hege zuvor eingeforderte „breite Geschlossenheit“ legten die Parteimitglieder am Mittwochabend allemal an den Tag: Alle 22 Bewerber plus Ersatzkandidatin erhielten in geheimer Wahl zwischen 29 und 33 „Ja“-Kreuzchen – bei 33 anwesenden und stimmberechtigten Mitgliedern.

Alphabet bestimmt Reihenfolge

„Einen breiten Mix aus der Berufs- und Arbeitswelt“ sieht Hege auf der Liste ebenso gut vertreten wie „Männer und Frauen in den besten Jahren“ (siehe Artikel „Liste der CDU Heddesheim ...“). Man möchte ergänzen: „Viele Männer und wenige Frauen“. Denn Kandidatinnen finden sich unter den 22 Personen auf dem Wahlvorschlag nur fünf – plus gegebenenfalls eine Nachrückerin. Tatsächlich aber liegt der Altersdurchschnitt über alle Bewerber bei knapp unter 47 Jahren – vier weniger als bei der Wahl 2014. Zum Vergleich: Die Bewerber auf den Listen der übrigen Parteien waren seinerzeit im Schnitt rund 49 (SPD), 53 (Grüne) und 60 Jahre (FDP) alt.

An einer Besonderheit hält die CDU auch 2019 fest: Die Kandidaten erscheinen in alphabetischer Reihenfolge auf dem Stimmzettel. „Das hat den Vorteil, dass erst gar keine Kampfpositionen aufgebaut werden“, erklärt Josef Doll – an diesem Abend mal in neuer Rolle als Versammlungsleiter. Der langjährige Fraktionschef, seit 1975 im Gemeinderat und vor einigen Tagen 74 Jahre alt geworden, tritt am 26. Mai 2019 selbst nicht mehr an. Auch Ursula Brechtel, die amtierende stellvertretende Bürgermeisterin, die ebenfalls vor 43 Jahren – und als eine der beiden ersten Frauen – in den Heddesheimer Gemeinderat einzog, möchte ihren Stuhl einem jüngeren Nachrücker frei machen. Sie wird in diesen Tagen 76 Jahre alt. Hans Siegel ist der Dritte im Bunde derer, die dem neuen Gemeinderat definitiv nicht mehr angehören werden: Nach dann 25 Jahren des ehrenamtlichen kommunalpolitischen Engagements hat sich der 71-Jährige ebenfalls gegen eine erneute Kandidatur entschieden.

„Verlust an Erfahrung“

Dass diese drei ihren Hut nun nicht mehr in den Ring werfen, ist für CDU-Chef Hege der „Wermutstropfen“ bei der Nominierungsveranstaltung. „Das ist ein Verlust an Erfahrungsschatz und Engagement“, sagt er: „Alle drei haben Hervorragendes für die Fraktion geleistet. Sie werden uns fehlen.“ Und das wohl schon am Wahlabend. Immerhin vereinten alleine Brechtel und Doll vor viereinhalb Jahren so viele Stimmen auf sich wie kein anderer Kandidat auf irgendeinem der vier Wahlvorschläge der Heddesheimer Parteien.

„Heute Abend haben wir die größte Hürde genommen“, gibt sich Hege dennoch zuversichtlich. „Wir haben junge Leute, frische Leute“, sagt er. Sie alle sollen in den nächsten Wochen und Monaten ihre Ideen einbringen und dabei helfen, das Programm zu erarbeiten, ermuntert Hege die Runde zum Abschluss.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018