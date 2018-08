Im Spätjahr wird die Kreisstraße ausgebaut

„Heute führt die Tour durch die Flur auch zu Stationen im Ortskern“ verkündete der Heddesheimer CDU- Vorsitzende Rainer Hege bei der Begrüßung der Teilnehmer am Fritz-Kessler-Platz. Hege freute sich, dass trotz der heißen Temperatur mehr als 60 CDU-Mitglieder und interessierte Bürger gekommen waren. Im benachbarten Feuerwehrgerätehaus informierten die Gruppenführer Daniel Schmidt und Mario Bock über den Fuhrpark: Am 9. September werde im Rahmen des Weinfestes ein neues Fahrzeug präsentiert.

„Weiter für die Ringstraße“

Zu Fuß ging die Gruppe hinüber zum Bürgerhaus, wo die Dorfmitte mit dem Café der Bäckerei Görtz ein neues Gebäude erhalten wird. „Dadurch ändert sich das Gesicht im Ortskern, und die Gemeinde gewinnt an Attraktivität“, stellte Hege fest; man könne über das Café unterschiedlicher Meinung sein, doch die Kundenzahlen würden für den Bau sprechen. Das Bürgerhaus, informierte er weiter, soll neue Zugänge zu Gemeindebücherei und Volkshochschule erhalten. In der Diskussion mit den CDU-Gemeinderäten Hege, Ursula Brechtel und Josef Doll war vor allem die Verkehrssituation ein Thema. „Wir wollen den Verkehr aus dem Ort haben und setzen uns weiterhin für die Ringstraße ein“,betonte Hege.

In der neuen Turnhalle der Hans-Thoma-Grundschule berichteten Hege und Doll, warum der Neubau notwendig wurde. Danach ging es um die Gemeinschaftsschule, die Zusammenführung der beiden Grundschulen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.. „Dies sind Aufgaben, die von der Gemeinde bewältigt werden müssen“, erklärte Hege. Das Hebewerk am Seeweg wird nach 20 Betriebsjahren saniert. Die Kosten belaufen sich auf 550 000 Euro. „Damit möchten wir Vorsorge treffen, sollte Heddesheim von großen Niederschlägen heimgesucht werden“, sagte Hege. Die Straßendecke des Seewegs wurde in den vergangenen Tagen fertiggestellt, wie die Radler sehen konnten. „Wir besuchen jetzt ein Kind der CDU“, kündigte der CDU-Vorsitzende an und führte die Gruppe zum Jugendzentrum. Sandra Wilhelm, die einstige Jugendgemeinderätin, informierte dort über den Niederseilgarten, während Martin Heinz den Gästen Mineralwasser servierte.

170 gespendete Bäume

Neumitglied Christine Bode, die nächstes Jahr auf der CDU-Liste für den Gemeinderat kandidieren will, informierte über die 170 gespendeten Bäume, die von einer Fremdfirma mit Wasser versorgt werden. Sie stehen rechts des Wirtschaftsweges, der vom Vogelpark nach Muckensturm führt. „Es wird sogar ein „Franzosenwäldchen geben“, so Bode über die Spende aus dem Nachbarland Frankreich.

„Die Straße von Heddesheim nach Muckensturm wird neu gestaltet“, erklärte Kreisrat Doll zum Abschluss der Tour: „Dabei wird zusätzlich ein kombinierter Rad- und Fußweg auf der einen Straßenseite gebaut.“ Auf Nachfrage sagte er, dass die Baumaßnahmen im Spätjahr beginnen. Nach zweieinhalb Stunden kehrte die Gruppe schließlich in der Schmuckerbräustube beim „Schorsch“ ein. Da wartete bereits der Wahlkreisabgeordnete Karl A. Lamers, um an den Gesprächen mit den Bürgern teilzunehmen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018