Der Samstag, 14., und Sonntag, 15. März stehen in der evangelischen Kirche Heddesheim ganz im Zeichen von Mond und Schatten. Der Doppelpack beginnt jeweils um 19 Uhr.

Im Rahmen einer etwa einstündigen Abendandacht tauchen die Besucher in die schillernde Faszination des Mondes – begleitet von Texten, Tanz und Musik – in der nächtlich illuminierten Kirche ein. Den Mittelpunkt bildet einer der ältesten und fantastischsten Stummfilme (etwa 14 Minuten), den Organist Henning Scharf live am Flügel untermalen wird.

Vielgestaltig ist der besondere Abendgottesdienst am 15. März, bei dem Schattenbilder Schatten werfen, Schattentexte zum Klingen kommen und eine Tänzerin das Spiel mit dem Schatten vor Augen führt. Zu sehen ist an beiden Abenden ein Schatten-Kunstprojekt, das sich ringsum über die Empore zieht. Wer danach noch nicht schlafen will, ist an beiden Abenden herzlich zum Schlummertrunk ins Gemeindehaus eingeladen. diko

