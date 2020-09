In altem US-Schulbus zum TV-Koch

Im Mai musste der diesjährige Tagesausflug der agilen ehemaligen Schülerinnen und Schüler aus Heddesheim aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Jetzt konnte die Klassenfahrt des Jahrgangs 1946/47 bei herrlichem Wetter mit einem auffälligen, gelben amerikanischen Schoolbus nachgeholt werden.

Das Gefährt wurde vom Hersteller Wayne International in den USA 1999 gebaut und hat 148 KW. Im Bundestaat Maryland wurden die Schüler damit zur Schule gefahren. Natürlich ist die Ausstattung nicht mit heutigen Reisebussen und deren Komfort zu vergleichen. Doch wie sagte ein Schüler? „Wir sind zu Fuß von der Siedlung zur Schule gelaufen. Da ist so ein Bus schon Luxus.“ Eine Ex-Schülerin meinte: „Der besondere Original-Charme dieses Busses bringt es aber.“

Die Sitze sind etwas schmaler und nicht ganz so bequem, die Polsterung eher rustikal. Der Stimmung im Bus tat dies jedoch keinen Abbruch. „Im Alter lässt halt manches nach“, stellte Mitfahrerin Rita fest.

In Mannheim-Käfertal ist der Bus mit weiteren Oldtimern bei der Firma Eventbus stationiert. 30 Sitzplätze sind vorhanden, doch durch Corona musste die Teilnehmerzahl auf 25 reduziert werden. Das Ziel, das Restaurant Hardtwald in Neupotz, war in einer Stunde Fahrzeit erreicht. Koch Martin Gehrlein steht dort am Herd und zaubert Feinheiten mit Raffinesse aus der Region. Bekannt ist Gehrlein durch seine TV-Präsenz. Alle zwei Wochen kocht er im Studio Baden-Baden für den SWR bei Kaffee oder Tee, und im ARD Mittagsmagazin ist der Pfälzer mit der sympathischen Ausstrahlung zu sehen.

Gespannt warteten die Heddesheimer Genießer darauf, was der Künstler am Herd auf die Tische zaubern wird. Nach dem Begrüßungssekt, der Spende einer Teilnehmerin, fand das Kürbiscremesüppchen großen Anklang. Auch die verschiedenen Hauptspeisen, wie Fisch und Fleischkreationen sowie das abschließende Sorbet wurden gelobt. Nach einem kleinen Rempler bei der Abfahrt verging die Zeit auf der Rückfahrt wie im Fluge. Erinnerungen wurden wieder zum Besten gegeben und im Rückblick mit Augenzwinkern neu bewertet. Lobende Worte gab es für „Wirtschaftsminister Hans-Georg“ für den kühlen Service an Bord, dem Spender der Tourgetränke sowie Inge und Dieter, die für die reibungslose Organisation gesorgt hatten. diko

