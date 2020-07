In Kürze kann gebaut werden

Im Heddesheimer Neubaugebiet Mitten im Feld II können die Bauherren demnächst loslegen. „Wir sehen die Ziellinie“, sagte Bürgermeister Michael Kessler am Donnerstagabend im Gemeinderat zum Sachstand. Die Baufreigabe soll am 18. September gefeiert werden.

Die Erschließungsarbeiten durch die Firma Reif (Rastatt) werden dann abgeschlossen sein. „Was Kosten und Abwicklung angeht, lief das so problemlos wie im ersten Bauabschnitt“, bilanzierte Kessler die Zusammenarbeit. Ein „gutes Signal“ sendete er den bauwilligen Grundstücksbesitzern: Unterm Strich werden die auf rund sieben Millionen Euro geschätzten Vorbereitungsarbeiten etwa zehn Prozent günstiger. Entsprechend verringerte sich auch der Anteil für die Häuslebauer. Zu Beginn der Arbeiten im Juni 2019 hatte der Erschließungsträger, die Firma GkB, die Kosten pro Quadratmeter Bauplatzfläche auf 145 Euro kalkuliert.

Gesellschaft plant 20 Haushälften

Zu den Bauherren im Neubaugebiet gehört unter anderem die FF Planen und Bauen. Wie Christian Pörsch, Leiter des Heddesheimer Amts für Hochbau, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses informierte, will das Unternehmen im südlichen Bereich des zweiten Abschnitts 20 Haushälften, also zehn Doppelhäusern, errichten. Der entsprechende Antrag sei bereits eingereicht worden und entspreche dem Bebauungsplan. Die Projektgesellschaft von Familienheim Rhein-Neckar und FWD Hausbau Dossenheim hatte im ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets bereits das Johannes-Brahms-Quartier entwickelt und vermarktet.

In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat dem letzten großen Auftrag zu, den der Erschließungsträger für Mitten im Feld II zu vergeben hatte. Demnach übernimmt die Firma Böttinger (Dossenheim) die Garten- und Landschaftsbauarbeiten, die im Herbst starten. Im Angebotspreis von rund 393 000 Euro sind auch Pflegeleistungen bis ins Jahr 2025 enthalten.

Es war nicht der einzige Beschluss des Abends, mit dem die Räte eine Menge Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpten. „Wir sorgen dafür, dass der Konjunkturmotor läuft“, stellte Bürgermeister Kessler eingangs der Sitzung im Großen Saal des Bürgerhauses fest.

Zu den derzeit größten Brocken gehört die Sanierung von Umkleiden und Saunabereich im Hallenbad: Auf ein Volumen von knapp einer Million Euro beliefen sich die jüngsten Auftragsvergaben für Estrich/Fliesen (261 000 Euro), Trennwände und Spinde (187 000 Euro), Metallbau (28 000 Euro), Heizung und Sanitär (305 000 Euro) sowie Lüftung (165 000 Euro). Drei dieser Gewerke landen dabei zum Teil deutlich über der Kostenberechnung, doch Einsparungen bei den anderen machen dies fast wett. „Wir liegen sehr gut im Kostenrahmen und sogar leicht darunter“, bilanzierte Kessler alle bisherigen Aufträge. Insgesamt sind für die Sanierung 2,5 Millionen Euro kalkuliert.

Ebenfalls viel Geld erfordert dieses Jahr die Sanierung der Heddesheimer Hebewerke. Ab September soll die Anlage in der Uhlandstraße erneuert werden. 615 000 Euro sind dafür kalkuliert, rund 420 000 Euro fallen nach den jüngsten Vergaben für Betonarbeiten sowie für Rohbau und technische Ausrüstung an – jeweils etwas mehr als geplant.

Je etwa 60 000 Euro fließen in die Mess- und Regeltechnik der neuen Heizzentrale an der Hans-Thoma-Schule sowie in den neuen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr. Der alte ist rund 20 Jahre alt – dass er in den Sitzungsunterlagen versehentlich noch älter gemacht wurde, führte Kessler schmunzelnd auf das Erscheinungsbild des Fahrzeugs zurück.

Neue Stühle fürs Bürgerhaus

Wenn es „nach Corona“ irgendwann mit dem kulturellen Leben in der Gemeinde wieder losgeht, sollen Veranstaltungsbesucher im Großen Bürgerhaussaal bald auf neuen, gepolsterten Stühlen bequem sitzen können. Rund 53000 Euro kosten 450 Stück, die über eine Schriesheimer Firma bestellt werden. Was mit den alten Exemplaren geschieht – zwei unterschiedliche, teils 30 Jahre alte Modelle – steht noch nicht fest. „Eventuell ersetzen wir damit noch ältere Stühle woanders“, sagte Kessler und versprach: „Wegwerfen werden wir sich nicht.“

