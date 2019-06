In sieben Etappen nach Nogent-le-Roi

Nach 1989, 1999 und 2009 fährt nun bereits zum vierten Mal eine Gruppe von Radbegeisterten aus Heddesheim in die französische Partnergemeinde Nogent-le-Roi. Mit dabei ist erneut Bürgermeister Michael Kessler. „Ich gehe mit Respekt an die Fahrt“, sagt er im Gespräch mit dem „MM“. Immerhin sei sein Trainingszustand nicht mehr ganz so gut wie vor 10 oder 20 Jahren. „Aber ich vertraue auf meine Grundkondition.“

Kondition wird Kessler auch brauchen, denn die knapp 800 Kilometer lange Strecke soll in nur einer Woche bewältigt werden. Das bedeutet sieben Tagesetappen von 100 bis 120 Kilometer. „Das schafft man nur mit einem Rennrad“, erklärt Kessler. Zwar habe er mit seiner Frau im Urlaub einige Radtouren unternommen, aber so eine Fahrt sei doch etwas ganz anderes. „Nicht das Fahren ist das Problem, sondern das Sitzen“, weiß der Bürgermeister aus leidvoller Erfahrung: „Ich hoffe, dass ich es hinbekomme.“

Gefahren wird auf einer ähnlichen Strecke wie 2009. „Anfangs ist es etwas hügelig“, erinnert sich Kessler, später gibt es dann Richtung Westen meist Gegenwind. Aber ob mit Rad oder notfalls im Begleitfahrzeug: Bis Freitag, 12. Juli, müssen Kessler und seine Pedalritter am Ziel angekommen sein. Denn dann werden sie am Nachmittag im Gymnase Georges Pompidou empfangen. Es gilt, das 45-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern. Rund 120 Heddesheimer haben sich dazu angemeldet. In zwei Reisebussen fahren sie zu den französischen Freunden, wo sie während der Zeit fast ausschließlich in Gastfamilien untergebracht sind.

Feste und Feuerwerk

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine offizielle Zeremonie am Samstag, 13. Juli, um 11 Uhr im Festsaal von Villemeux. Fußball und Boule wird nachmittags im Stade Jules Bigeard gespielt. Nach einem langen Festabend werden die Gastgeber ihre Heddesheimer Gäste mit einem Spektakel unterhalten, das vermutlich niemand so gut kann wie die Franzosen. Gegen 23 Uhr gibt es ein musikalisches und pyrotechnisches Feuerwerk vor dem Schloss.

Ein Teil der Heddesheimer macht sich bereits am Sonntag um 11 Uhr wieder auf den Heimweg, der zweite Bus startet montags um 10 Uhr. Den Weg nach Hause legen übrigens auch die Radler mit dem Bus zurück.

