In Straßenbau und Schulen fließt dieses Jahr das meiste Geld

Anzeige

Die hohen Steuereinnahmen resultieren aus der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, davon profitieren alle Gemeinden.

Kessler: Das ist richtig. Andererseits kommt für uns hinzu, dass die Berechnungsgrundlage des Umsatzsteueranteils umgestellt wurde. Die sozialversicherungspflichtigen Entgelte werden stärker gewichtet. So profitieren wir jetzt von den Gewerbeansiedlungen und den neuen Arbeitsplätzen der vergangenen Jahre.

Unterm Strich erwirtschaftet die Gemeinde 2018 im laufenden Geschäft einen Überschuss von fast drei Millionen Euro.

Kessler: Was auch daran liegt, dass wir unsere Ausgaben seit Jahren nahezu konstant halten. Unsere Energiekosten waren vor zwölf Jahren sogar um 180 000 Euro jährlich höher.

Bei den Personalkosten steht gegenüber 2017 allerdings ein Plus von gut 250 000 Euro . . .

Kessler: Das sind im Wesentlichen Tarifsteigerungen und die neue Stelle für Integrationsmanagement, die aber bezuschusst wird.

Gibt es neue Vorhaben, die laufende Kosten verursachen?

Kessler: Interessant für die Bürger ist sicher, dass wir drei bis vier Stationen mit Leihfahrrädern eröffnen wollen: am OEG- und am Bundesbahnhof, am Badesee und im Ortskern. Wir haben dafür 10 000 Euro angesetzt. Ladenburg und Weinheim sind mit im Boot, nur so macht das Sinn. Darüber hinaus nutzen wir die gute konjunkturelle Lage, um auch bei der Unterhaltung unserer Gebäude und Straßen auf einem hohen Niveau zu bleiben, also Substanz zu erhalten.

Die Straßen sind auch bei den Investitionen einer der dicksten Brocken: 1,2 Millionen stehen dafür im Haushaltsentwurf . . .

Kessler: Es bietet sich an, dann zu sanieren, wenn die Mittel da sind. Deswegen wollen wir in diesem Jahr – unter anderem – die letzten Abschnitte von Seeweg und Triebstraße erneuern. Der größte Einzelposten ist die Raiffeisenstraße, da liegen noch Schienen. Die kommen raus, Breitband dafür rein. Der neue Parkplatz fürs Ärztehaus steht zwar schon mit 120 000 Euro im Plan, kommt wohl aber erst 2019, am Ende der eigentlichen Baumaßnahme.

Beim Neujahrsempfang hatten Sie auch die Muckensturmer Straße erwähnt, oder?

Kessler: Die Straße saniert der Kreis voraussichtlich ab Herbst, wir sind mit einem Anteil von etwa 65 000 Euro für den Gehweg dabei. Die mehrmonatige Sperrung ist nicht schön, aber dafür verschwinden auch in Muckensturm dann die letzten Dachständer, weil die Stromkabel in die Straße verlegt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bei den Investitionen liegt bei den Schulen.

Kessler: Mit mehr als drei Millionen Euro sogar der größte. An der Hans-Thoma-Schule wird ja schon kräftig gebaut. Für das neue Schulgebäude und die Turnhalle sind allein 2,8 Millionen Euro eingeplant. Der Rest fließt vor allem in die Karl-Drais-Schule, wo ein viertes Lernbüro entsteht. Die Schulen beschäftigen uns aber nicht nur wegen der Bautätigkeit intensiv, sondern auch organisatorisch. Bis Herbst müssen wir das Konzept für die Ganztagsgrundschule beschließen. Für den Gemeinderat ist das Ziel eine Betreuung an vier Tagen, wobei die zeitliche Länge noch offen ist.

2,2 Millionen Euro sind auch für Grundstückskäufe eingeplant.

Kessler: Das hängt mit der Entwicklung des zweiten Bauabschnitts Mitten im Feld zusammen. Wir haben in gleicher Höhe Verkaufserlöse eingeplant. Das kann sich über das Jahr natürlich noch anders entwickeln und soll vor allem ausdrücken: Hier passiert etwas. Wir hoffen, uns bis Ende des Jahres mit den Eigentümern über die Umlegung der Grundstücke geeinigt zu haben. Wenn alles gut läuft, soll die Erschließung Ende 2019 beginnen.

Neue Schulden sind 2018 nicht geplant, aber die Rücklage von derzeit gut acht Millionen Euro wird voraussichtlich halbiert.

Kessler: Das ist angesichts der hohen Investitionen nun mal so. Wir werden in den nächsten Jahren wohl auch wieder einen Kredit aufnehmen. Das macht Sinn, um die Rücklage etwas zu schonen, so lange die Zinsen niedrig sind. 2019 steht schließlich die Erweiterung des kommunalen Kindergartens an. Und mittelfristig die Sanierung des bestehenden Gebäudes der Grundschule und der zweite Abschnitt im Hallenbad.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018

Zum Thema Größere Investitionen 2018 – ein Auszug