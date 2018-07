In Werkstätten Talente für Auftritt auf der Bühne entwickelt

Anzeige

„Gemeinsam statt einsam“ war hier das konkrete Motto. Im Mittelpunkt steht das allgegenwärtige Thema Mobbing. Szenen wurden gespielt, in denen sich einzelne Schüler hervortaten, Mitschüler schlecht zu behandeln und zu quälen. Schließlich erreichte aber auch diese die Erkenntnis, dass der Sinn des Lebens nicht darin bestehe, andere Menschen abzuwerten, sondern durch Leistung um Anerkennung zu kämpfen. Die beiden „Mobber“ erhielten die besten Schulabschlüsse und wurden jetzt nicht mehr gefürchtet, sondern eher bewundert.

Ein Mädchen vom Land

Beim Stück „Sophie’s Sound System“ geht es um ein Mädchen vom Land, das in einer Band mitspielen möchte. Doch fern der Stadt findet sie keine Möglichkeit. Also sucht sie urbanes Umfeld auf, um schnell festzustellen, dass sie sich sehr verbiegen müsste, um den Vorstellungen der drei Bands, bei denen sie vorstellig wird, zu entsprechen. In der Stadt erwarten die Bands eigene Stile, edle Klamotten und exzentrisches Auftreten. Schnell erkennt Sophie, dass dies nun gar nicht ihr Weg ist. In einem Café trifft sie auf Dana, die dort bedient, eigentlich aber auch viel lieber in einer Band spielen möchte.

Die Beiden beschließen, eine eigene Band zu gründen und am anstehenden Casting für „The Sound of Germany“ anzutreten. Jetzt sind sie es, die über das Wohl und Wehe der Bewerber zu entscheiden haben. Ihr Credo lautet: „Wir wollen Musiker, die die Musik lieben! Nicht irgendwelche schrägen Styles!“ Dass ihre Band am Ende die Sieger des Contests werden, ist klar. Genau so klar ist aber die Botschaft: „Verbiegt Euch nicht. Bleibt ihr, geht euren Weg und macht nicht das, was die Anderen von euch erwarten“.

Mensch und Musiker

Als Sophie schließlich wieder in ihre ländliche Heimat zurückkehrt, ist sie eine kleine Berühmtheit – aber sie ist und bleibt Sophie, der Mensch und Musiker. „Ein Hoch auf uns!“ spielten und sangen – im Chor mit den rund 180 Besuchern – die Fünftklässler völlig zu recht. Auch wenn es sehr, sehr warm war in der Aula der Schule, kaum jemand dürfte sein Kommen bereut haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.07.2018