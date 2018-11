In zwei Wohnungen eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter suchte am Dienstagabend, zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Heddesheimer Bahnhofstraße gleich zwei Wohnungen auf. Der Unbekannte war durch Aufhebeln der Terrassentür in die Erdgeschosswohnung des Anwesens gelangt und hatte dort sämtliche Schränke durchwühlt. Nachdem er hierbei offenbar nicht fündig wurde, brach er die Tür zum Treppenhaus auf, ging ins Obergeschoss und machte sich dort gewaltsam an der zweiten Wohnungstür zu schaffen.

Im Inneren durchsuchte er die gesamten Räumlichkeiten und stahl nach derzeitigem Kenntnisstand einen kleinen Tresor mit Goldmünzen in noch unbekanntem Wert. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 oder beim Polizeiposten Heddesheim unter Telefon 06203/41443 zu melden. pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018