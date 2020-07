Ina Stabenau zeigt in Heddesheim ihre Werke online

Ina Stabenau zeigt beim Kunstverein ihre Zeichnungen von Venedig. © Ina Stabenau

„Sehnsuchtsort Venedig“ ist die nächste Online-Ausstellung überschrieben, die der Kunstverein Heddesheim ab Mittwoch, 29. Juli, auf seinen Internetseiten zeigt. Die Künstlerin Ina Stabenau nimmt den Betrachter ihrer Präsentation mit auf einen kleinen Rundgang durch die Lagunenstadt im Nordosten Italiens – ihr persönlicher Sehnsuchtsort, der ihr Motive in Hülle und Fülle bietet. Mit der Ausstellung, die bis zum 6. August auf der Startseite des Kunstvereins zu sehen ist, gewährt Ina Stabenau einen Blick in ihr Skizzenbuch. Die Künstlerin liebt das Zeichnen und Malen nach eigenen Angaben seit ihrer Kindheit und bildete sich in Seminaren an Kunstakademien fort. Über ihre Arbeit schreibt sie in ihrer Vita: „Der Realismus spielt in meinen Bildern die Hauptrolle. Er verbündet sich jedoch mit der Abstraktion und der freien Malerei.“ agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.07.2020