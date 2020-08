Individuelle Shirts selbst gefertigt

„Eigentlich sieht’s immer gut aus, egal was man macht!“, das gibt Leiterin Maja Steinheiser den Kindern beim Batiken mit. Der Verein Multikulturelles Frauentreffen lud im Rahmen des Ferienprogramms zum T-Shirt-Färben in den Raum unter der katholischen Bücherei St. Remigius in Heddesheim ein.

Die Färbetechnik stammt aus den Sechzigerjahren, erfreut sich aber bis heute großer Beliebtheit. Im Handumdrehen knoten die Teilnehmer kleine Zipfel in ihre noch weißen T-Shirts. Als alles fest eingewickelt war, wurden die Kleidungsstücke in ein Färbebad gelegt. Ob einfarbig oder mehrfarbig konnten sie sich selbst aussuchen, doch das Endergebnis bleibt immer eine Überraschung. Welches Muster aus den Schnürungen entsteht, kann man nie sicher voraussagen, doch das macht es für die Kinder erst besonders spannend.

Nun heißt es auf die Uhr schauen und geduldig sein. Zwanzig Minuten müssen die Shirts in den Eimern mit buntem, heißem Wasser bleiben. In der Zwischenzeit gab es für die Schüler aber trotzdem genug zu tun. Barbara Kirsch bemalte Steine mit denjenigen, die gerade warten müssen. „Das klappt wunderbar, die Mädchen sind sehr kreativ. Ich wollte sie ein bisschen anleiten, aber sie haben viele eigene Ideen.“, freut sie sich. Mit einer „Pünktchentechnik“ entstehen Muster mit Herzen, Schmetterlingen und Mandalas. Seit acht Jahren findet in den Sommerferien immer ein Batik-Workshop für Kinder statt. Dieses Jahr wurden die Teilnehmer auf zwei Tage verteilt, um entsprechend den Hygienemaßnahmen die Gruppen klein halten zu können. Trotzdem war es ein voller Erfolg, und stolz nahmen die Kinder ihre selbst gestalteten Shirts und Steine mit nach Hause. tbi

