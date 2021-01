Initiative sucht Helfer

Nachdem die Corona-Impfaktionen angelaufen sind, erhält die Hilfsinitiative Heddesheim vermehrt Anfragen von Senioren, die eine Fahrt zum Impftermin benötigen. Deshalb sucht die Hilfsinitiative (HI) derzeit weitere Helferinnen und Helfer, die Fahrten zu den Impfzentren Weinheim und Mannheim übernehmen können. Wer mobil ist und Fahrten übernehmen möchte, sollte sich dazu online registrieren unter: www.hilfeheddesheim.wordpress.com/helfer-werden. Zum Schutz aller Beteiligten vermittelt die HI Hilfsanfragen nur an registrierte Helfer. Wer sich nicht online registrieren kann oder möchte, kann sich auch unter 06203/673 18 69 telefonisch an die HI wenden und auf Band die Bitte um Rückruf hinterlassen. Registrierte Helfer erhalten einen Helferausweis sowie einen Begleitschein der HI Heddesheim.

Die Fahrtkosten werden von den Fahrgästen mit 30 Cent pro Kilometer übernommen, „die Hilfe selbst sollte jedoch kostenfrei und ehrenamtlich erfolgen“, schriebt die HI.

Wer selbst eine Fahrt benötigt, sollte sich wegen der zahlreichen Anfragen möglichst spätestens zehn Tage vor dem Impftermin bei der HI melden (Telefon 06203/673 18 69 oder per WhatsApp 0163/312 09 89). red/agö

