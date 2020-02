Investitionen ohne Schulden

Der Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim für das laufende Jahr 2020 steht im Mittelpunkt der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 5. März. Der vorgelegte Entwurf hat ein Volumen von rund 31 Millionen Euro. Für Investitionen sind rund 13 Millionen Euro veranschlagt.

Für das Jahr 2020 ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Allerdings sollen 12,5 Millionen Euro aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Mitten im Feld II“ in die Kasse fließen. Auch in den kommenden fünf Jahren will Heddesheim ohne Kreditaufnahmen auskommen. Dabei addieren sich die vorgesehenen Investitionen in diesem mittelfristigen Zeitraum auf mehr als 25 Millionen Euro. Mit Gebührenerhöhungen beim Abwasser müssen die Heddesheimer 2021 rechnen.

230 000 Euro für Badesee

Schwerpunkt bei den Investitionen sind einmal mehr die Schulen . In die Hans-Thoma-Grundschule fließen weitere 1,3 Millionen Euro. Neben Restraten für den Neubau von Schulturnhalle und Mensa (300 000 Euro) geht es dabei jetzt vor allem um die Sanierung des Bestands und die Digitalisierung. Rund 170 000 Euro sollen dem Entwurf zufolge in die Karl-Drais-Schule fließen. Etwa eine Million Euro ist für den zweiten Bauabschnitt bei der Sanierung des Hallenbads vorgesehen, knapp 230 000 Euro werden in den Badesee gesteckt. Eine weitere Million Euro wird in die Abwasserbeseitigung versenkt, um Kanäle und Hebewerke zu sanieren.

Nachdem die Erschließung des zweiten Abschnitts im Baugebiet „Mitten im Feld“ bereits im vergangenen Jahr begonnen hat, werden dort im Laufe des Jahres vermutlich die ersten Häuslebauer mit der Schaffung ihrer Eigenheime beginnen können. Ein Teil von ihnen erhält die Baugrundstücke direkt von der Gemeinde. Diese will aber auch ein 5000 Quadratmeter großes Gelände für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Für die Vergabe schlägt die Verwaltung ein Investorenauswahlverfahren vor. Dessen Modalitäten muss der Gemeinderat beschließen.

Wer als Investor zum Zuge kommen will, muss sich verpflichten, alle Wohnungen für die Dauer von mindestens 20 Jahren preisgebunden zu vermieten. Bei der Auswahl aus voraussichtlich drei bis fünf Bewerbern wird für die Gemeinde vor allem das städtebauliche und architektonische Konzept eine Rolle spielen. Sollte der Gemeinderat dem Vorschlag zustimmen, könnte die Ausschreibung Mitte März erfolgen.

Weiteres Thema der Sitzung ist der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen. Um dafür Fördermittel des Landes zu erhalten, muss die Gemeinde bis zum 31. Oktober einen entsprechenden Antrag ans Land stellen. Das wiederum setzt eine Planung des Umbaus voraus. Konkret geht es um die Haltestellen Gewerbegebiet, Siedlung und Blumenstraße (jeweils Nord und Süd) sowie Ladenburger Straße (Ost und West). Die reinen Baukosten schätzt die Verwaltung dafür auf 340 000 Euro. Der Planungsauftrag soll an das Ingenieurbüro Schulz in Hirschberg gehen.

Investieren will die Gemeinde schließlich in ihren Bauhof. Hier muss unter anderem der Waschplatz für Fahrzeuge erneuert und der Ölabscheider ausgetauscht werden. Außerdem ist ein Parkplatz für Mitarbeiter geplant, die bisher auf dem Betriebsgelände parken. Im Entwurf des Haushalts sind dafür 150 000 Euro eingestellt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020