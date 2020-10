Is ’ Hamschtern netisch ?

Moin Mann wollt oikaafe heute gehen

uff´m Zettel hott er manches stehn.

Was braucht mer so in dere Zeit

ich habs’m uffgeschriwwe heit.

Do wär de Zucker, Hefe, Mehl,

vielleicht willscht backe ebbes, gell.

Was braucht mer noch, es is zum Lache,

Konserve, Nudle un so Sache.

Des wischdigschte is Klopapier

mol rechne, wieviel brauche mir.

Vielleicht gebts bald ä Hungersnot

kannscht backe dann doi eignes Brod.

Die Sorge vun de Deutsche is,

kä Klopapier, des is gewiss.

Vun an’re Länder wääs mer dann

was do gebungert werre kann.

Vun Frankreich wääs mer jetzt sogar

daß Rotwoi knapp is, des is wahr.

Un ah Kondome sin kä do

dann gebts mehr Kinner sowieso.

In England werd de Tee jetzt knapp

drum trink mer noch ä Bier im Pab

bevor der zumacht jetzert glei

u’´ all die Frääde sin’ vorbei.

De Italiäner duut sich schwer

kä Pizza un Spaghetti mehr.

Un a dem Spanjer, welch en Graus

geht de Woi un Käse aus.

Die Pole, die sin ah betroffe

de Wodka is schun leer gesoffe.

Die Schweizer Schokolad’ is leer,

in Holland gebts kän Käse mehr.

Fer was is Hamschterei dann gut

Wääs mer net, was kumme duut??

’S wird net so schlimm, ich saags Euch heit,

verhungern missen net die Leit.

A’ wann Regale jetzt oft leer

’s kummt alles widder zu uns her.

Un’ hamschtert net, ihr kännt’s vergesse

oder woll’ner wochelang nur Nudle esse.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020