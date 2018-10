Ist das Kunst oder kann das weg?

In vielen Kellern und auf Dachböden schlummern oft vergessene Schätze, die beim Ausmüllen ans Tageslicht kommen. Und dann stellt sich die Frage, ob man da einen Schatz gefunden hat, und was der wohl wert sein mag. Die Heddesheimer hatten jetzt im alten Rathaus die Gelegenheit, ihre Fundstücke einem Experten zu zeigen.

Robert Schwab, staatlich vereidigter Versteigerer vom Auktionshaus Schwab in Mannheim, begutachtete die Funde kostenlos. Möglich machten das Edith Sollich und ihre Helfer von der IG Heimatgeschichte Heddesheim.

Schon kurz nach Öffnung der Tore mehr als zehn Finder mit ihren Schätzen da, die sie gut verpackt hatten und vorsichtig auf ihrem Knien hielten. „Diese Künstlermappe befand sich in der Erbmasse eines Onkels“, sagten Heidi und Manfred Lumpe. Der Experte untersuchte behutsam die einzelnen Blätter. Leider sei die Mappe in keinem sehr guten Zustand, stellte er fest, und auch nicht vollständig. Doch Arbeiten des Künstlers Albert Müller seien bei Sammlern recht beliebt. Da alle Blätter handsigniert seien, könne man mit einem Verkaufswert von 100 bis 300 Euro pro Blatt rechnen. Diese Expertise malte ein Strahlen auf die Gesichter des Ehepaars.

Ein Nachdruck von Dürer Anfang der 20er Jahre taxierte Schwab auf 50 bis 80 Euro. „Nein, enttäuscht bin ich nicht, ich habe damit gerechnet“, äußerte sich der Besitzer. Er werde das Bild behalten. Einen persönlichen Wert mochten ihre Espressotassen wohl haben, aber eben leider keinen künstlerischen, erfuhr schmerzlich die Besitzerin. „Das ist eine Nachkriegsware“, erläuterte er und schätzte die Tassen auf 20 bis 40 Euro. „Dann bleiben sie eben weiter im Schrank“, stellte sie fest.

So nicht ganz festlegen konnte sich Schwab bei einem Bild des Künstlers Otto Mückel (1888 bis 1956), das aus einer Haushaltsauflösung stammt und viele Jahre im Keller lag, weil der Besitzer es hässlich fand. Um einen Verkaufswert festzulegen, müsse es erst genauer untersucht und dazu aus dem Rahmen gelöst werden. Mit rund 200 Euro bewertete der Experte einen silbernen Suppenlöffel, ein Mocca-Service aus den 30er Jahren stufte er auf 100 bis 150 Euro ein.

Die Luther-Bibel, die Hubert Kolkhorst aus Heddesheim vorlegte, erzeugte erst einmal wenig Begeisterung. Doch als er ihm auf Bildern einige Kunstgegenstände aus einer Villa zeigte, deren Inventar er im Auftrag einer Familie auflösen solle, da war sein kaufmännisches Interesse geweckt. Auf den Fotos waren echte Kunstschätze abgebildet, wie ein Flügel, Möbel und Gemälde. Die Villa glich eher einem Museum als einem Wohnhaus. Eine Biedermeier-Bilderuhr stufte Schwab hingegen als einen echten Kunstschatz ein.

Miniaturkommode als Muster

Niedlich wirkte eine Kommode en Miniature. Schwab erläuterte der Besitzerin, dass es sich hierbei wahrscheinlich um ein Gesellenstück handle, das vor 1870 gefertigt wurde. Es könne aber auch das Muster einer Kommode sein, das Reisende den Kunden vorgelegt haben. Interessant war die Geschichte zweier Kerzenleuchter, die Martin Heinz zur Begutachtung mitgebracht hatte. „Der Bruder meines Urgroßvaters war geistlicher Rat im Fränkischen und hat sie mitgebracht“, erzählte er deren Geschichte. Sie hätten wahrscheinlich in einer Kirche gestanden, mutmaßte er. Nach einer Untersuchung konnte der Experte dem Besitzer sagen, dass sie aus Silber sind und einen Wert zwischen 600 und 800 Euro haben.

Schwab nahm sich mit seinen Expertisen viel Zeit. Auch wenn sich der vermeintliche Schatz nicht als Kronjuwel entpuppte, so zeigten sich die Teilnehmer durchaus zufrieden. „Da hängt so viel Erinnerung dran, und das ist doch auch was wert“, meinte eine Dame und packte ihre beiden Porzellanfiguren vorsichtig wieder in Papier.

