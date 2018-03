Italienisches Flair beim Brunnen am Dorfplatz

Anzeige

Bürgermeister Michael Kessler ist in „freudiger Erwartung“, wie er sagt. Am Samstag eröffnet am Dorfplatz das Café Pollani. Das soll nach einem halben Jahr Leerstand wieder neues Leben in die Dorfmitte bringen. Aus einer ganzen Reihe von Bewerbern hat die Gemeinde als neue Pächterin Marianna Pollani ausgewählt. Sie kommt aus Mannheim-Feudenheim und hat schon viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, zuletzt im Café Leisinger in Schwetzingen. Jetzt erfüllt sie sich den lange gehegten Traum vom eigenen Lokal.

So italienisch, wie der Name klingt, ist auch das Konzept vom Café Pollani. Neben frisch zubereitetem Kaffee aus der Maschine warten italienisches Eis von Vittoria in Ludwigshafen und Spezialitäten wie Foccacia und Pizzataschen, belegte Ciabatta, Flammkuchen und verschiedene Salate auf die Gäste. Alles auch zum Mitnehmen. Vor dem Essen lockt ein Aperitivo, beispielsweise ein Paerol. „Das ist in Italien immer mehr im Kommen“, weiß Tochter Loredana Veith, die ihre Mutter unterstützt und für die Drucksachen und die Außendarstellung zuständig ist. Ein täglich wechselndes Mittagsgericht, mediterran angehaucht und an der jeweiligen Saison orientiert, serviert Marianna Pollani von Montag bis Freitag.

Einen Fokus legt die Inhaberin auf das Frühstück. Ab neun Uhr bietet sie eine ganze Reihe von Varianten an, vom schlichten schnellen italienischen mit einem Croissant und Marmelade über das vegetarische bis hin zum Prosecco-Frühstück und zum Spezial. Auch für die Kleinsten, die Bambini, gibt es eine eigene Variante. Und das Ganze täglich bis 14 Uhr.