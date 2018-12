Je 555 Euro gehen an drei Empfänger

„Als wir vor 15 Jahren die Idee hatten, einen kleinen Nikolausmarkt im Kaiserhof anzubieten, ahnten wir nicht, zu welch einem Renner sich dieser Markt entwickeln wird“, sagte Jürgen Merx, als Sprecher der engagierten Familien und deren Helfer. Claudia Bach-Heinz, Lothar Bach, Martina und Jürgen Merx fingen im September 2001 zuerst mit einem Herbstmarkt an, den sie 2002 und 2003 wiederholten. Ab 2004 initiierten die zwei Familien im Kaiserhof den kleinen Nikolausmarkt.

Die Helferschar wurde größer, die Familien Regina und Hans-Georg Heinz und Renate und Hermann Grosch kamen hinzu. „Zum Glück helfen uns unsere Familien und Freunde. Der Zuspruch wurde immer größer“, so Merx. Die Zahl der Helfer stieg auf über 20 Personen. Sie sind beim Auf- und Abbau und am 6. Dezember aktiv dabei. Der Erlös kann sich sehen lassen. In den 15 Jahren wurden über 18 500 Euro an verschiedene, überwiegend örtliche Organisationen weitergegeben. In diesem Jahr flossen je 555,55 Euro zur evangelischen Kirchengemeinde für das Weihnachtsmusical, an die katholische Kirchengemeinde für das Krippenspiel und an den Förderverein Dornröschen, der sich um Menschen mit schweren neurologischen Schädigungen kümmert.

Speisen und Getränke

Im Laufe der Jahre kamen Stände mit Artikeln sowie ein Flohmarkt hinzu. Für Speisen und Getränke wurde immer bestens gesorgt. „Das war für den Erlös sehr gut“, so Merx. „Für uns war von Anfang wichtig, dass Projekte für Kinder und Jugendliche von den Spenden unterstützt werden“, erklärte Jürgen Merx den Gästen, die zur Spendenübergabe in den Kaiserhof kamen. Darunter Pfarrer Dierk Rafflewski, Diakon Tomas Knapp und Helge Schneider, der Sprecher vom Förderverein Dornröschen. Auch einige Darsteller, die beim Krippenspiel und dem Weihnachtsmusical mitwirkten, nahmen die Spenden entgegen. Bei einem Gläschen Sekt oder Glühwein und Pizzastücken fanden Gespräche statt und der Dank ging an die ehrenamtlichen Macher, die auch 2019 wieder den Nikolausmarkt am 6. Dezember im Kaiserhof planen. diko

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018