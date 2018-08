Anzeige

Kamera, Sprechanlage, Schleuse

„Jeder hat sein eigenes Reich, das ist das Wichtigste“, ergänzt der 47-jährige Beamte mit Blick auf die drei getrennten Büros und den eigenen Raum für die Anzeigenaufnahme, den er und seine Kollegen im Wechsel besetzen. „Wenn hier Besuch ist, können alle anderen in Ruhe weiterarbeiten“, freut sich der Polizeiposten-Chef. In der Alten Schule spielte sich alles im Wesentlichen in einem einzigen großen Zimmer ab. Weil der Posten eigentlich mit vier Personen besetzt sein sollte, reichten die knapp 60 Quadratmeter dort nicht aus, erklärt Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Ladenburg, in dessen Zuständigkeit Heddesheim fällt. „Auch die aktuellen Sicherheitsstandards waren dort nicht erfüllt“, ergänzt er. „Jetzt sehen wir über die Kamera, wer klingelt, haben eine Sprechanlage und den Schleusenbereich“, erklärt Dionysius, worauf bei den neuen Räumen geachtet wurde. Das bisher genutzte Gebäude in der Beindstraße steht unter Denkmalschutz – es entsprechend aufzurüsten, wäre eine komplizierte und teure Angelegenheit geworden, so Oechsler. Vom fehlenden Platz ganz abgesehen. In der Unterdorfstraße können sich die Kollegen jetzt über knapp 190 Quadratmeter ausbreiten – inklusive Sanitär- und Nebenräume. Die vierte Stelle, die der Haushaltsplan vorsieht, sei schon ausgeschrieben.

Damit sich künftig niemand mehr verläuft, sollen in den nächsten Tagen noch Schilder montiert werden, die auf den Polizeiposten hinweisen – sowohl am Gebäude als auch an der Straße. Den barrierefreien Zugang ins erste OG stellt ein Aufzug sicher, den Besucher bei den Geldautomaten der Bank finden.

Persönlich anzutreffen sind die Beamten in Heddesheim unter der Woche täglich von 7.30 Uhr bis 16 Uhr (freitags bis 15.30 Uhr). Davor und danach halten die Kollegen in Ladenburg die Stellung. „Da ist rund um die Uhr jemand da“, versichert Revierleiter Oechsler.

Was mit den frei gewordenen Räumen in der Alten Schule passiert, ist unterdessen noch offen. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Kessler gibt es Überlegungen, sie für die Musikschule zu nutzen. „Da sind wir derzeit im Gespräch“, sagte er auf „MM“-Nachfrage.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.08.2018