Jetzt sagt auch Heddesheim den Weihnachtsmarkt ab

Auch in Heddesheim wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Das teilte die Gemeinde am Dienstagnachmittag mit. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, heißt es in der Mitteilung.

Als einzige Gemeinde im Umkreis hatte Heddesheim noch bis vor Kurzem „das Ziel nicht aus den Augen verloren, den beliebten Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz mit einem an die aktuellen

...