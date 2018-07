Jetzt schon das Ziel der Badesaison erreicht

Anzeige

Was Kopp schätzt, sind ebenfalls die Parkmöglichkeiten rund um den See. „Nachdem wir jetzt Platzanweiser haben und zusätzlich eine große Wiese nutzen, hat sich die Situation verbessert“, stellte Kessler fest. „Die Sicherheit unserer Badegäste wurde durch den Bau des Wachhauses erhöht“, meinten Kessler und de Vita. Die 32 neuen, elektronischen Tagesschließfächer hätten sich bewährt. Mit der Eingabe der persönlichen PIN können Besucher die Fächer nutzen. „Diese Anschaffung wird von den Gästen sehr gut angenommen. Wir werden diese Anlage in der kommenden Saison erweitern“, kündigte Kessler an. diko

