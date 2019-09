Jetzt wieder „Koscher“ im Kaiser

Die Fliesen im Flur stammen noch von 1890. Sebastian Mandel, von Beruf Architekt und neuer Eigentümer des Gasthauses „Zum Deutschen Kaiser“ in Heddesheim, hat zusammen mit seiner Frau Anja Langenbach in den vergangenen Wochen viel Zeit, Energie und Geld in das denkmalgeschützte Gebäude investiert und jenen Bodenbelag freigelegt und restauriert. Bevor es an die Generalsanierung geht, knüpfen

...