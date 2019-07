Jetzt wird das Wasser gechlort

„Die Keimbelastung ist noch nicht verschwunden“, sagt Jürgen Beck. Der Schriftführer im Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße kann auch am sechsten Tag, nachdem Bakterien im Trinkwasser gefunden wurden, noch nicht zur Tagesordnung übergehen.

Zweimal hat der Verband nun am Behälter beim Wasserwerk Proben entnommen: Die erste ergab eine Belastung mit Escherischia Coli und Coliformen Bakterien (der „MM“ berichtete).

Die zweite, deren Ergebnis am Mittwochmorgen feststand, fiel zwar besser aus, ist aber noch immer nicht konform mit der Trinkwasserverordnung, die vorschreibt, dass die Belastung bei Null liegen muss. Deshalb wird das Wasser für die Bewohner der betroffenen Gemeinden Heddesheim und Hirschberg ab sofort gechlort.

Leitungen durchspülen

Der Zusatz, der in die Behälter gefüllt wird, soll das Wasser desinfizieren; gleichwohl gilt nach wie vor das Gebot, das Wasser abzukochen. Die eingesetzte Chlorkonzentration, teilt der Verband noch mit, führe zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung.

Personen, die an einer Allergie auf den Stoff leiden, wird allerdings geraten, das desinfizierte Wasser nicht zu sich zu nehmen. Folgt noch ein weiterer Ratschlag: Die Bürger, sagt Beck, sollten ihre Leitungen durchspülen. Auch in den Entnahmestellen des Verbands werde so verfahren.

Läuft das desinfizierte Wasser aus dem Hahn, sei „ein leichter Chlorgeruch nicht auszuschließen“, erklärt er weiter. Derweil entnimmt der Verband weitere Proben; erst wenn deren bakteriologisches Ergebnis einwandfrei ist, wird die mobile Chloranlage wieder abgebaut.

Die einzigen, die unter der Desinfektionsmaßnahme leiden dürften, sind die Fische: Aquarien, teilt der Verband nämlich mit, dürften nicht mit dem gechlorten Wasser befüllt werden; es sei dafür ungeeignet Rückfragen werden vom Zweckverband beantwortet unter 06203/ 101–230. stk

