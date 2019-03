Joerg Landenberger neuer Vorsitzender

„Wir werden dich unterstützen, sowie ich all die Jahre von den Mitgliedern tatkräftig unterstützt wurde“, versprach Werner Dostal, der Ehrenvorsitzende der Vogelfreunde, Joerg Landenberger, nach dessen Wahl zum 1. Vorsitzenden. Ein Jahr lang hatte der Verein keinen ersten Vorsitzenden. Werner Dostal hatte das Amt abgegeben, ein Nachfolger war im vergangenen Jahr nicht gefunden worden. Nun sind wieder alle Posten besetzt.

Die Wahlen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung beim Verein der Vogelfreunde und -pfleger 1960 Heddesheim. In seinem Jahresrückblick berichtete Landenberger, dass der Verein 233 Mitglieder hat, davon 17 Jugendliche. „Auch in Zukunft wird unser größtes Augenmerk in der Vogelzucht- und Pflege und in der Erhaltung der Natur- und Tierwelt liegen“, so der neue Vorsitzende. Als 2. Vorsitzender hatte Joerg Landenberger den Verein im vergangenen Jahr geführt. In seinem Rückblick zeigte er die vielfältigen Aktivitäten auf.

In zehn Monatsversammlungen hatten die Mitglieder die Möglichkeit zum Informationsaustausch über die Vogelzucht und die beste Haltung der Vögel. „Im letzten Jahr haben sich 17 Storchenpaare auf unserem Gelände und der nahen Umgebung zur Brut angesiedelt. 32 Jungstörche wurden großgezogen“. Überhaupt ist der Vogelpark ein beliebtes Ziel für Besucher aus Heddesheim und der näheren Umgebung. „Das bedeutet für uns, dass viel Arbeit geleistet werden muss, damit der Park das Aushängeschild bleibt“, sagte Joerg Landenberger.

Die Vogelfreunde sind erfreut, dass auch wieder die Kinder der Kindergärten und Schulklassen in den Park kamen. „Durch den Vogelpark haben wir auch im vergangenen Jahr der Bevölkerung die Gelegenheit geboten, einen direkten Einblick in die Vogelwelt zu nehmen“, so Joerg Landenberger.

Prall gefüllter Terminkalender

Ein weiterer Teich steht kurz vor der Fertigstellung. Die zahlreichen Nistkästen wurden sorgfältig gewartet und gepflegt. Die Mitglieder waren sehr aktiv beim Grillfest am 1. Mai in der Freizeithalle, aber auch beim Storchentag. „70 Patenschaften haben die Bürger übernommen“, so der Vereinschef. Beim Helferabend war Geselligkeit und gutes Essen angesagt. Der Tagesausflug führte nach Darmstadt und Umgebung. Die Winterfeier im Bürgerhaus fand in gemütlicher Atmosphäre statt.

Das ausführliche Protokoll der letzten Generalversammlung verlas 1. Schriftführer Georg Klemm. „Die Kassenlage ist positiv“, berichtete Kassier Ulrich Landenberger. Jürgen Brenneisen und Traudel Kiss bestätigten eine einwandfreie Führung der Kasse. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte ohne Gegenstimme. Die Neuwahlen leitete Werner Dostal.

Prall gefüllt ist auch in diesem Jahr der Kalender der Vogelfreunde. Der Vogelpark öffnet seine Tore am 1. April für die Besucher. Am 1. Mai findet das Grillfest in der Freizeithalle, der Storchentag am 2. Juni im Vogelpark statt. Der Ausflug ist für den 3. August geplant und zur Winterfeier treffen sich die Vogelfreunde am 9. November.

