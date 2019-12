„Joschafat“ zwischen Gut und Böse

Nach den Ausflügen der vergangenen Jahre in Reformationszeit („Martin Luther und die gute Mär“) und in die Neuzeit („Macht hoch die Tür“) entführt das aktuelle Weihnachtsmusical der Evangelischen Kirchengemeinde Heddesheim wieder in die biblische Zeit der Geburt Jesu. Im Zentrum steht Joschafat, der königliche Berater, der sich in einem tiefen Gewissenskonflikt befindet: Auf der einen Seite will er ein guter und loyaler Berater sein.

Auf der anderen Seite muss er erkennen, wie skrupellos König Herodes regiert. Als dann noch die Kunde von der Geburt eines neuen Königs nach Jerusalem dringt, muss sich Joschafat entscheiden: Will er die brutalen Machenschaften von König Herodes unterstützen oder die Seiten wechseln, um Schlimmeres zu verhindern? Aber kann er überhaupt die Seiten wechseln? Balaam, der skrupellose Chef der Geheimpolizei von Herodes, hat ihn längst im Visier.

Bei dem Musical, für das seit den Herbstferien über 50 Kinder mit Feuereifer proben, handelt es sich um eine Eigenproduktion der Evangelischen Kirchengemeinde Heddesheim, bei der viele bekannte Melodien verarbeitet wurden. Premiere ist am Montag, 23. Dezember, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche. Die zweite Aufführung findet am 24. Dezember um 15.30 Uhr statt. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019